去年互訪逾2百萬人次！台韓擬互承認國際駕照

2019-02-25 07:26

韓駐台代表楊昌洙 盼上半年完成簽署

〔記者呂伊萱／台北報導〕台韓觀光熱度高，去年互訪超過200萬人次。駐台北韓國代表部代表楊昌洙近日接受本報系專訪時表示，為了給與日俱增的遊客提供便利，繼互惠自動通關後，韓國正與台灣協商互相承認國際駕照，盼儘快完成簽署，吸引雙方旅客開拓多樣的觀光景點。

台韓觀光熱 去年互訪超過兩百萬人次

台灣與韓國旅客互訪人次近年激增，去年分別突破100萬人次，總計超出200萬人次。楊昌洙上任後，為了與日俱增的人員互訪，推動更多制度性的交流措施。例如2018年，韓台青年度假打工名額從600人擴增至800人，也簽署了「台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」，透過結合台灣的e-gate與韓國的Smart Entry Service（ＳＥＳ）系統，簡化旅客入境程序，給雙方人民帶來很大的便利。

楊昌洙駐台曾在2017年環島旅遊4天3夜，發現台灣的魅力多元，包括親切溫暖的人、不遜於瑞士的自然風光、多樣化美食、高科技實力與傳統文化保存等，「都是獨具魅力的資產」。他想讓韓國人多層次地認識台灣，同時也樂見台灣開發更多韓國首都圈外的旅遊，以及傳統文化的魅力。

盼透過「韓流和台風」 深化友好關係

台韓盼在現有基礎上，繼續提升人員互訪到300萬人次。楊昌洙說，要實現這個目標，需要更多努力及獨特的創意。例如他倡議建構「互訪年」作為大框架，「這就像一個傘架」，從觀光切入，在其下安排藝術、文化、體育、演藝等活動，透過「韓流和台風」深化友好關係。

他也提到，繼互惠自動通關後，韓國正與台灣協商互相承認國際駕照瞭解備忘錄，若成功完成簽署，台韓旅遊會受到更多年輕人歡迎，也能開啟更多個人旅遊、主題性旅遊的可能性。楊昌洙說，這是過去從來沒有過的法律機制，目前正在協商的最後階段，盼上半年能夠完成簽署，「越快越好」。

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