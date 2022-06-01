找回小港機場榮耀 地方向廉航、貨機招手

立委陳椒華等人在立法院舉行「找回小港機場的榮耀，超前部署航空業復甦記者會」。（記者叢昌瑾攝）

2022/06/01 12:23

〔記者楊丞彧／台北報導〕2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）開始肆虐全球，航空產業成為承受疫情海嘯衝擊的「海景第一排」，作為南台灣國際樞紐的高雄國際航空站（俗稱小港機場），從2019年750.6萬次旅運量，2020、2021年斷軌式驟減為189.1萬、83.6萬人次。地方人士呼籲，隨著台積電到高雄設廠、亞洲新灣區開發，盼交通部對於小港機場引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，帶動周邊產業發展，找回小港機場榮光。

時代力量立委陳椒華今（1）日與高雄市前鎮、小港區市議員參選人湯茹婷召開「航空產業復甦，即刻超前部署；蛻變小港機場，疫後再次起飛」記者會。

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湯茹婷提到，不像桃園國際機場仍是我國長程國際航線的主要航點，高雄國際機場這兩年受疫情重創，在機場服務的空服員、地勤、空廚、清潔等相關產業都受到嚴峻影響，有些公司仍在苦撐，不得已只好採取減班休息、優退等方式降低人事成本。航空業、餐飲業沒航班起降，員工也無班可上，更擔心會被裁員。

湯茹婷指出，航空業的復甦，不只牽涉到航空業整體的工作權，對於高雄、特別是小港而言，更攸關都市與產業發展。前鎮與小港兩區，坐擁亞灣、高雄港和國際機場，擁有最好的產業地段，因此智慧倉儲與完善的物流輸出入規劃，有其必要性與迫切性。她呼籲交通部及高雄市政府，應重視貨運重回小港機場的重要性，提高廠商的進駐與開發誘因，不要浪費高雄的海陸空優勢。

全國航空業總工會秘書長潘家洛直言，疫情至今可明顯看到南北國際機場差距，長程國際航線跟貨機都在桃園，盼交通部能看到小港機場的困境。而機場要有明確定位，因此工會提出建言，可考慮以調降或優惠場站作業費，將廉價航空轉移到高雄小港機場，藉此帶動小港機場周邊的產業發展，再一次找回小港機場的光榮。

潘家洛接著說，台積電即將到高雄設廠，橋頭科學園區廠商也逐漸進駐，貨運需求勢必增加，貨運的規劃開發加之廉價航空的進駐，定能帶動相關航空周邊產業的發展，也可以增加的機場周邊的就業機會。

陳椒華表示，國際間邊境逐漸鬆綁，疫情也逐漸趨緩，希望交通部民航局針對廉航以及貨機的規劃也能超前部署，及早與業者溝通。國內廉航都開始賣秋天機票，南韓也開放外國觀光客入境，無論是高雄機場或是交通部觀光局，也須多一點準備跟規劃。

交通部民用航空局主任秘書楊國峯回應，針對各機場每五年會有個整體規劃，高雄國際機場的未來定位很簡單，一個是作為主要的國內線機場，另一個是作為東北亞、東南亞以及中國航線的區域國際機場，是高雄很重要的角色。而在LCC（低成本航空，俗稱廉航）部分，未來也是發展重點。

楊國峯指出，針對高雄國際機場硬體設施，目前趁旅運量少進行更新，包括航廈整修、行李轉盤汰換、飛航資訊系統更新、滑行道系統等都在做，老舊空橋汰換也加速進行，希望能銜接上產業恢復期。目前新航廈整建計畫也展開，去年11月已獲行政院核定。未來新航廈容量規劃含國際、國內線每年達1650萬人次，將分兩期進行。

楊國峯也提到，各國疫情逐漸紓緩，邊境管制慢慢放寬，旅遊限制減少，航空公司營運所需要航線、航權或時間帶，或是加班復飛等需求，民航局全力配合，但邊境境開放期程仍依指揮中心決策。貨機的部分，主要則是需求導向市場，有需求才會飛，民航局也會提供協助。

針對航空相關產業紓困措施，楊國峯說明，政府補貼措施都在進行中，包括相關防疫措施費用、地勤空廚業專案紓困貸款利息，以及航廈內機場商業服務設施之員工薪資、公共服務、基本維運、水電費等，航空產業繳交航空站的費用也以補貼或緩收方式處理，兩年多來計已補貼334億元。而目前疫情仍持續當中，因此行政院也規劃是否再延長，這部分民航局再視航空產業營運需要極力爭取，幫助產業營運。

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