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    身兼市府和機場防疫車隊 運將憂：新規要求二擇一恐量能不足

    機場防疫車隊即起只能搭載入境旅客，將採每日包車3500元補貼。圖為松山機場外的防疫計程車。（記者陳心瑜攝）

    機場防疫車隊即起只能搭載入境旅客，將採每日包車3500元補貼。圖為松山機場外的防疫計程車。（記者陳心瑜攝）

    2022/01/10 20:14

    〔記者陳心瑜／台北報導〕桃園國際機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染升溫，中央流行疫情指揮中心與交通部長王國材今天（10日）分別宣布，「機場防疫車隊」即起只能搭載入境旅客，將採每日包車3500元補貼。但有高雄市小港機場業者投訴，不少司機身兼「市府衛生局」及「機場」防疫車隊，切結書內容太嚴格，限制機場防疫車隊司機不得同時接受市府衛生局派車，恐影響生計及高雄市防疫車隊能量。王國材回應，兩者防疫風險不同，仍要求駕駛只能「二擇一」。

    小港機場排班計程車自律委員會長林柄孝說，依照交通部民航局切結書，即日起至23日，防疫車隊只能載運入境旅客（僅能載運機場、港口及集中檢疫所之入境旅客），嚴禁載送一般旅客（含國內線及至市區營業）。

    林柄孝表示，由於小港機場平均每週僅有三至四天有國際線航班，因此部分司機同時身兼高雄市政府衛生局防疫車隊，載送7+7或者10+4旅客，於第7天或第10天從防疫旅館轉往家中繼續居家檢疫。小港機場防疫車隊約183輛、和高雄市府簽約大約60輛。

    林柄孝認為，不論是小港機場防疫車隊或市府衛生局防疫車隊，載送的都是檢疫民眾，希望交通部能放寬，駕駛們也都很願意配合不要載送一般旅客的防疫新規。

    王國材表示，新上路的三機場防疫車隊包車目的在於防堵境外風險，機場防疫車隊和市府衛生局車隊分別載檢疫民眾至防疫旅館、返家居檢，但由於後者經過7天或10天才採陰才能返家，兩防疫車隊「載客風險程度」不同，因此還是要求分流。

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