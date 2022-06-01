國民黨議員讚盧秀燕可望連任 但一原因嘆：寶寶心裡苦不能說...

盧秀燕肯定楊正中整理她的政績，但因為目前忙防疫以及議會會期中，講到未來市政願景，她說沒有在想選舉的事。（記者唐在馨攝）

2022/06/01 10:27

〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨議員楊正中今天早上進行市政總質詢，他細數台中市長盧秀燕3年來的政績，認為盧秀燕一定會連任，但他請各局處長講未來4年的建設展望，沒想到多位局長都在「講過去」，讓他忍不住拿出看板「寶寶心裡苦，寶寶不能說」，希望市府邁向連任，要告訴市民未來4年要做什麼。

而盧秀燕面對楊正中要她說出連任要做什麼時，先是稱讚楊正中整理她政績不錯，詢問「可以借我用嗎」？隨後則表示，如果過去3年多做得不錯，議員有效的督促、市民努力的配合、以及團隊的努力都有，但因為現在防疫為重又是議會議程，她沒有去想選舉的事，而隨後楊正中則要她講目前的防疫及振興，盧秀燕則一一細數項目，強調做好防疫及振興。

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楊正中今天早上質詢，表示過去台中市升格前只有3位市長連任過，分別是林金標、林柏榕及胡志強，但縣市合併後沒有人連任，隨後他拿出看板細數盧秀燕政績，表示包括整治空污，改善財政等等方面都大有表現，強調盧秀燕勤政愛民，對市政用心，心中有百姓，一定會繼續連任。

隨後楊正中話鋒一轉表示，這個會期已是本屆倒數第二次的總質詢，馬上就要選舉，他有信心盧秀燕連任，但各局處想好了沒？未來4年要給市民什麼願景？

他先點名研考會主委吳皇昇說未來的市政展望，結果吳皇昇講包括公托公幼、路平、國民運動中心等，都是基礎盤點，楊正中則說，主委講的都是過去，沒有未來，他再點名建設局長陳大田，結果陳大田說在基礎上研擬策略，並說「請研考會來重整」，隨後他再點名交通局、經發局及文化局等單位，楊正中認為「大家都在講空話」，拿出看板「寶寶心裡苦，寶寶不能說」，並點名經發局及文化局長念，但二人都未念。

最後楊正中請盧秀燕講未來連任的市政願景，盧秀燕除了謝謝楊正中拿出的第一個政績看板做得不錯，她也想要借用外，對於未來市政規劃及願景，則以防疫及在會期中為由，並未具體說明。

國民黨議員楊正中整理盧秀燕政績看板。（記者唐在馨攝）

國民黨議員楊正中一一問市府團隊未來4年要做什麼，結果沒想到大家都在講過去，讓楊正中嘆：寶寶心裡苦，寶寶不能說。（記者唐在馨攝）

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