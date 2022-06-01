為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨議員讚盧秀燕可望連任 但一原因嘆：寶寶心裡苦不能說...

    盧秀燕肯定楊正中整理她的政績，但因為目前忙防疫以及議會會期中，講到未來市政願景，她說沒有在想選舉的事。（記者唐在馨攝）

    盧秀燕肯定楊正中整理她的政績，但因為目前忙防疫以及議會會期中，講到未來市政願景，她說沒有在想選舉的事。（記者唐在馨攝）

    2022/06/01 10:27

    〔記者唐在馨／台中報導〕國民黨議員楊正中今天早上進行市政總質詢，他細數台中市長盧秀燕3年來的政績，認為盧秀燕一定會連任，但他請各局處長講未來4年的建設展望，沒想到多位局長都在「講過去」，讓他忍不住拿出看板「寶寶心裡苦，寶寶不能說」，希望市府邁向連任，要告訴市民未來4年要做什麼。

    而盧秀燕面對楊正中要她說出連任要做什麼時，先是稱讚楊正中整理她政績不錯，詢問「可以借我用嗎」？隨後則表示，如果過去3年多做得不錯，議員有效的督促、市民努力的配合、以及團隊的努力都有，但因為現在防疫為重又是議會議程，她沒有去想選舉的事，而隨後楊正中則要她講目前的防疫及振興，盧秀燕則一一細數項目，強調做好防疫及振興。

    楊正中今天早上質詢，表示過去台中市升格前只有3位市長連任過，分別是林金標、林柏榕及胡志強，但縣市合併後沒有人連任，隨後他拿出看板細數盧秀燕政績，表示包括整治空污，改善財政等等方面都大有表現，強調盧秀燕勤政愛民，對市政用心，心中有百姓，一定會繼續連任。

    隨後楊正中話鋒一轉表示，這個會期已是本屆倒數第二次的總質詢，馬上就要選舉，他有信心盧秀燕連任，但各局處想好了沒？未來4年要給市民什麼願景？

    他先點名研考會主委吳皇昇說未來的市政展望，結果吳皇昇講包括公托公幼、路平、國民運動中心等，都是基礎盤點，楊正中則說，主委講的都是過去，沒有未來，他再點名建設局長陳大田，結果陳大田說在基礎上研擬策略，並說「請研考會來重整」，隨後他再點名交通局、經發局及文化局等單位，楊正中認為「大家都在講空話」，拿出看板「寶寶心裡苦，寶寶不能說」，並點名經發局及文化局長念，但二人都未念。

    最後楊正中請盧秀燕講未來連任的市政願景，盧秀燕除了謝謝楊正中拿出的第一個政績看板做得不錯，她也想要借用外，對於未來市政規劃及願景，則以防疫及在會期中為由，並未具體說明。

    國民黨議員楊正中整理盧秀燕政績看板。（記者唐在馨攝）

    國民黨議員楊正中整理盧秀燕政績看板。（記者唐在馨攝）

    國民黨議員楊正中一一問市府團隊未來4年要做什麼，結果沒想到大家都在講過去，讓楊正中嘆：寶寶心裡苦，寶寶不能說。（記者唐在馨攝）

    國民黨議員楊正中一一問市府團隊未來4年要做什麼，結果沒想到大家都在講過去，讓楊正中嘆：寶寶心裡苦，寶寶不能說。（記者唐在馨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》要當選台中市長，請把凈零碳排策略說清楚
    2022/04/26 11:07

    自由開講》要當選台中市長，請把凈零碳排策略說清楚
    盧秀燕未上任就改善台中空汙？ 網友批：無知真可怕
    2018/12/10 17:59

    盧秀燕未上任就改善台中空汙？ 網友批：無知真可怕

    台南捷運藍線推動 捷運公園宅搶手
    蔡英文總統致電盧秀燕道賀 允諾支持台中施政
    2018/11/26 20:00

    蔡英文總統致電盧秀燕道賀 允諾支持台中施政
    東北季風致空污天助盧秀燕？ 結果吹出一片「選舉藍」
    2018/11/24 23:05

    東北季風致空污天助盧秀燕？ 結果吹出一片「選舉藍」

    歐洲風機商盼政府業者溝通協調
    選前最後衝刺！馬英九陪掃街 盧秀燕：綠捷通車請馬胡剪綵
    2018/11/23 18:30

    選前最後衝刺！馬英九陪掃街 盧秀燕：綠捷通車請馬胡剪綵
    沙鹿、清水、梧棲掃街 盧秀燕：下屆正副議長在海線
    2018/11/19 17:57

    沙鹿、清水、梧棲掃街 盧秀燕：下屆正副議長在海線
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播