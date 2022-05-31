國內僅2成4高中開放外食 立院法制局：教育部宜統一開放

外送平台興起以來，外食議題一直備受高中生關注。台灣青年民主協會今年3月曾指出，校內福利社因商品多樣性、口味等因素，不符學生期待，但國內僅2成4的高中開放外食。對此，立法院法務局說明涉及法規及難處。示意圖。（資料照）

2022/05/31 17:58

〔記者王千豪／台北報導〕外送平台興起以來，外食議題一直備受高中生關注。台灣青年民主協會今年3月曾指出，校內福利社因商品多樣性、口味等因素，不符學生期待，但國內僅2成4的高中開放外食。對此，立法院法制局建議，基於平等原則，教育部宜統一開放。

法制局指出，目前全國各高級中等學校並未就開放學生訂購外食採一致性作法，教育部未就此硬性規定，僅透過函頒注意事項供各校參考，交由學校自主管理及自訂規範。惟青民協或教育部所公布數據檢視，現今只有3成以下學校採開放作法。

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法制局說，大多數學校並未開放，甚至傳言有學校規範學生訂購外食要記警告，同時出現是否為明星高中特殊優待的質疑，讓高中生直呼不公平，也因此於政府公共政策網路參與平台曾出現「高中（職）學生午餐允許開放外食」之倡議 。

法制局表示，有鑑於外送經濟熱絡、服務愈趨便利且需求日增，加上現行並無法規直接限制學生訂購外食的權益，國教署表示並未禁止外送。為避免高中生因所在縣市或就讀學校不同享有差別待遇，建議中央教育主管機關允宜針對午餐開放訂購外食案拍板定案，肯認全國高中生一致享有訂購外食之權益。

法制局認為，不該有任何學生單純因訂購外食行為被懲處（但未遵循親師生共訂的外食管理規範者除外）。至於個別學校因環境及條件不同，如何因地制宜訂定其外食管理機制，則尊重各校自主管理權限，惟仍應按教育部之提醒「決策前要循民主程序妥善溝通，取得親、師、生共識納入學校規範」為宜。

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