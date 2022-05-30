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    龍潭是我家！張善政挑戰桃園市長 感恩請益之旅出發

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）重返龍潭，造訪他最喜歡麵館，並點名最愛的招牌酢醬麵和蛋花湯。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）重返龍潭，造訪他最喜歡麵館，並點名最愛的招牌酢醬麵和蛋花湯。（記者李容萍攝）

    2022/05/30 23:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政擺脫上週拜會碰壁窘境，今（30）日從桃園龍潭啟動「感恩請益之旅」，上午走訪工作、生活12年的渴望園區、宏碁雲架構服務公司、拜訪龍潭在地的藍營大老，中午還抽空吃碗李記北方麵館的招牌酢醬麵和蛋花湯，下午再拜訪龍潭信仰中心龍元宮，讓在地民代感受他念舊和惜情的性格，他並宣布「龍潭是我的家」，未來考慮落腳龍潭。

    張善政上午第一站走訪渴望會館，見到龍潭前鄉長黃仁杞、在地黨籍議員徐玉樹，下午也見到前鄉長林忠正，議員劉熒隆，中午再拜訪前鄉長葉發海、前議員閻中傑、魏雪卿、廖金海也見到面，並在民眾服務社理事長傅玉玲、黃國園11區黨部常委莊溢鑫陪同之下，到龍元宮參香，與龍元宮主任委員林錦浪及委員們簡單座談。

    張善政提到，自己過去在龍潭待了12年，曾主持規劃建設渴望園區內宏碁電子化資訊管理中心，宏碁當時從2000年至2010年共投資50億元，宏碁資料中心也的確是亞洲最好資料中心，也是桃園的光榮，自己雖然離開10年，但12年培養的感情是不可以隨便割捨，這也是答應接受徵召參選桃園市長原因之一。就像當年到美國去唸書，在美國待了好幾年，還是毅然決然回台灣貢獻一樣的道理，今日再回到龍潭有種近鄉情怯的感覺，將來若選上市長會對龍潭有更多貢獻，讓支持自己的鄉親「為我驕傲」！

    中午抵達龍潭李記北方麵館，張善政點了最喜愛的招牌酢醬麵和蛋花湯，何姓老闆娘看見鎮張善政，驚訝說「院長，好久不見」表達一定支持。張表示，他以前在渴望園區工作生活，常常來該店吃一分招牌酢醬麵和蛋花湯解決一餐，來此感覺很舒服。

    下午在龍元宮參訪時，張善政秀出在臉書粉專為桃園居民建置的「防疫小幫手LINE@」，他說，疫情嚴峻，各種狀況都有，民眾經常無所適從，政府雖有SOP，但都沒有講的很清楚，所以請團隊將所有蒐集來的資訊，全部植入到小的LINE@裡面，方便桃園居民緊急時刻使用，以一問一答互動的方式解決民眾疑惑。

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）參觀渴望會館。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）參觀渴望會館。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右2）前往渴望宏碁中心舊地重遊感觸很多。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右2）前往渴望宏碁中心舊地重遊感觸很多。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）與龍潭民代、地方人參拜在地信仰中心龍元宮。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（左3）與龍潭民代、地方人參拜在地信仰中心龍元宮。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）與龍潭民代、地方人參拜在地信仰中心龍元宮。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）與龍潭民代、地方人參拜在地信仰中心龍元宮。（記者李容萍攝）

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