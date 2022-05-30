「醫療事故預防及爭議處理法」三讀 醫療糾紛應先行調解

立法院今三讀通過「醫療事故預防及爭議處理法」。（資料照）

2022/05/30 16:15

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過「醫療事故預防及爭議處理法」，鑒於醫療糾紛動輒提起訴訟，造成醫病關係緊張對立，本次立法建立醫療糾紛的非訴訟處理機制，明定地方主管機關應組成醫療爭議調解會，規定醫療糾紛應調解先行，減少冗長訴訟過程。

行政院會4月28日通過衛福部擬具的「醫療事故預防及爭議處理法」草案，送請立法院審議，法案以「保障病人權益、促進醫病和諧、提升醫療品質」為目標，朝「醫療事故即時關懷」、「醫療爭議調解先行」、「醫療事故預防提升品質」3原則擬具，法案今在立院三讀通過。

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三讀條文明定，中央主管機關應委託政府捐助設立的財團法人，辦理醫事專業諮詢及醫療爭議評析，必要時得捐助成立財團法人辦理之。

三讀條文也明定，醫療機構應組成醫療事故關懷小組，於醫療事故發生翌日起5個工作日內，向病人、家屬或其代理人說明、溝通，並提供協助及關懷服務。但99床以下醫院及診所，得指定專業人員或委由專業機構、團體為之。

為有效消弭醫療爭議，三讀條文明定，依規定進行說明、溝通、提供協助及關懷服務過程中，醫療機構、醫療事故關懷小組、專業人員、專業機構或團體、醫事人員或其代理人所為遺憾、道歉、讓步或其他為緩和醫病緊張關係所為陳述，除醫療爭議當事人均同意外，不得於訴訟採為證據或裁判基礎，亦不得採為相關行政處分基礎。

另為保障在醫療爭議所涉醫院員工，三讀條文明定，醫療機構對於與醫療爭議有關員工，應提供關懷及具體協助，並保護其在醫療爭議處理過程中，不受強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或傷害。

三讀條文明定，直轄市、縣（市）主管機關應組成醫療爭議調解會，辦理醫療爭議調解。調解會應由具有醫學、法律或其他具專業知識及信望素孚的公正人士9人至45人組成，聘期為3年，並得連任。

三讀條文明定，當事人因醫療爭議提起民事訴訟前，應依本法申請調解。當事人未依規定申請調解而逕行起訴，第一審法院應移付管轄的調解會先行調解。檢察官偵查或法院審理醫療爭議刑事案件，也應移付調解會先行調解。

若調解不成立，三讀條文明定，調解會應作成調解不成立證明書。檢察官或法院移付調解的事件，地方主管機關應於調解不成立時，陳報該管檢察官或法院。屬法院移付調解者，應續行訴訟程序。若調解成立，地方主管機關應將調解書及卷證送請移付或管轄法院核定，法院也應儘速審核調解書。

三讀條文也明定違反本法的相關罰則，如地方主管機關因調解需要，得限期令醫事機構提供所需病例、診療紀錄或其他相關文件、資料，醫事機構不得規避、妨礙、拒絕或作虛偽證明、報告或陳述，違者處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

此外，三讀條文也明定，醫院應建立病人安全管理制度、訂定推動計畫，加強內部人員通報病人安全事件，並就醫療事故風險進行分析、預防及管控，提升醫療品質及保障病人安全。

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