加入民眾黨選台北市長？ 黃珊珊：我重感情、喜歡親民黨

台北市副市長黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪。（Yahoo TV提供）

2022/05/30 13:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨籍台北市副市長黃珊珊雖被視為台北市長柯文哲接班人，但仍未鬆口是否代表台灣民眾黨參選；黃珊珊今受訪時表示，自己重感情、喜歡親民黨，「雖大家離開但我還留著」，尤其自己從政多年，許多選民也不知她的政黨，強調市民是選擇做事的人而非政黨顏色，此為台北偉大的地方。

民眾黨立委蔡壁如日前表示，黃珊珊不排斥入民眾黨，並可能於疫情趨緩的7月辭職參選；黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪，再被問到敏感的黨籍問題。

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黃珊珊自稱重感情，「喜歡親民黨就喜歡，大家離開我還留著」，且從政20年仍有許多民眾不知道她所屬政黨，而自己過去擔任的南港內湖區議員，選區結構多是非藍非綠，有許多中間選民支持，且台北市議會內的議員結構就包括七個政黨，證明北市是最有多元包容力的地方，不會因為政黨色彩而分崩離析。

黃珊珊強調，柯文哲執政也未分政黨，凡是有道理的事情都會執行，而作為首長也不該站在政黨利益上，因此當前北市還有包括防疫在內很多重要工作，自己先把每天工作做好就是最好準備，只要拿出成績就可爭取人民信任，市民是選擇做事的人而非政黨顏色，此為台北偉大的地方。

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