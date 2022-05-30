為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    加入民眾黨選台北市長？ 黃珊珊：我重感情、喜歡親民黨

    台北市副市長黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪。（Yahoo TV提供）

    台北市副市長黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪。（Yahoo TV提供）

    2022/05/30 13:39

    〔記者鄭名翔／台北報導〕親民黨籍台北市副市長黃珊珊雖被視為台北市長柯文哲接班人，但仍未鬆口是否代表台灣民眾黨參選；黃珊珊今受訪時表示，自己重感情、喜歡親民黨，「雖大家離開但我還留著」，尤其自己從政多年，許多選民也不知她的政黨，強調市民是選擇做事的人而非政黨顏色，此為台北偉大的地方。

    民眾黨立委蔡壁如日前表示，黃珊珊不排斥入民眾黨，並可能於疫情趨緩的7月辭職參選；黃珊珊今接受台北市議員鍾沛君的Yahoo TV《今天誰來沛》節目專訪，再被問到敏感的黨籍問題。

    黃珊珊自稱重感情，「喜歡親民黨就喜歡，大家離開我還留著」，且從政20年仍有許多民眾不知道她所屬政黨，而自己過去擔任的南港內湖區議員，選區結構多是非藍非綠，有許多中間選民支持，且台北市議會內的議員結構就包括七個政黨，證明北市是最有多元包容力的地方，不會因為政黨色彩而分崩離析。

    黃珊珊強調，柯文哲執政也未分政黨，凡是有道理的事情都會執行，而作為首長也不該站在政黨利益上，因此當前北市還有包括防疫在內很多重要工作，自己先把每天工作做好就是最好準備，只要拿出成績就可爭取人民信任，市民是選擇做事的人而非政黨顏色，此為台北偉大的地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自稱民眾黨每天「危機中」 柯文哲：2024「工作自己找」
    2022/05/26 17:53

    自稱民眾黨每天「危機中」 柯文哲：2024「工作自己找」
    新聞360》藍白互嗆民眾黨出招 縣市長選舉國民黨緊張了
    2022/02/10 20:37

    新聞360》藍白互嗆民眾黨出招 縣市長選舉國民黨緊張了

    商60開發擁前景 副都心擴大商圈
    直言不可能「藍白合」！蔡詩萍：黃珊珊應該選到底
    2022/01/22 00:14

    直言不可能「藍白合」！蔡詩萍：黃珊珊應該選到底
    傳民眾黨內不滿「橘皮」黃珊珊 親民黨：擬聯合共推參選台北市長
    2021/12/28 19:28

    傳民眾黨內不滿「橘皮」黃珊珊 親民黨：擬聯合共推參選台北市長
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播