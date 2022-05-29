中美洲友邦「胖卡餐車」拉近距離 19縣市全台跑透透

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」推廣中美洲友邦美食文化，29日最後一站來到台北兒童新樂園，透過舞蹈與美食，向民眾分享異國文化。 （記者羅沛德攝）

2022/05/29 18:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕歷經近3個月的環台之旅，中美洲友邦胖卡餐車走訪台灣19個縣市，今天齊聚在最終站台北市兒童新樂園。活動透過與民眾分享貝里斯、瓜地馬拉和宏都拉斯的特色美食，以及中美洲傳統歌舞表演，拉近與民眾距離，畫下完美句點。

中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉、宏都拉斯和貝里斯3個駐台大使館，今年首次合作舉辦「胖卡餐車環台之旅」活動，自4月初啟程環遊台灣；餐車所到之處，民眾大啖友邦道地料理，也踴躍索取現場提供的友邦國家簡介DM，感受中美洲獨特的美食饗宴與文化魅力。

請繼續往下閱讀...

中美洲經貿辦事處主任廖鴻達說明，代表4個合辦單位的4台餐車，將近3個月以來停靠北、中、南、東各地觀光名勝、慈善機構、偏鄉小學和原民部落等共66個地點，吸引數萬名民眾參與支持。今天則是到最終站兒童新樂園。

環台期間，中美洲友邦大使們積極參與踩點活動，宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）之前曾隨餐車到鹿港，今天亦出席最終站活動，熱情與小朋友互動合影、分享美食。寶蒂絲妲受訪表示，胖卡餐車是非常有創意的活動，3個國家藉此介紹各國料理和文化，也實地和台灣各角落的人們互動，這樣的方法非常棒，是兩國文化最美的相遇。她希望這能成為一個新傳統，年年舉辦下去！

瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）則曾隨著胖卡餐車到訪高雄和宜蘭，親自介紹瓜國著名Shuco鮮蔬熱狗堡，他也十分感謝19縣市朋友熱情迎接瓜地馬拉胖卡餐車；貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）則曾赴雲林布袋戲館，把她最愛的貝里斯國民美食炸傑克送給現場民眾，受到熱烈歡迎。

中美洲經貿辦分享，胖卡餐車跑遍全台，除了民眾熱情嘗試友邦美食，也有各大專院校西語系學生特地來一嚐只在課堂上聽聞過的中美洲美食；還有來台求學的友邦學生及新住民們，透過胖卡餐車吃到家鄉味，一解疫情期間無法回家的相思之苦。

#

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」推廣中美洲友邦美食文化，29日最後一站來到台北兒童新樂園，透過舞蹈與美食，向民眾分享異國文化。 （記者羅沛德攝）

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」推廣中美洲友邦美食文化，29日最後一站來到台北兒童新樂園，透過舞蹈與美食，向民眾分享異國文化。 （記者羅沛德攝）

中美洲經貿辦事處推動「胖卡餐車環台之旅」推廣中美洲友邦美食文化，29日最後一站來到台北兒童新樂園，透過舞蹈與美食，向民眾分享異國文化。 （記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法