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    叫外送同時做國民外交 邦交國嘉年華開跑

    外交部為推廣邦交國產品、觀光與文化舉辦的「邦交國嘉年華」，23日舉行開跑記者會，邀請各國駐台使節共襄盛舉。（記者張嘉明攝）

    外交部為推廣邦交國產品、觀光與文化舉辦的「邦交國嘉年華」，23日舉行開跑記者會，邀請各國駐台使節共襄盛舉。（記者張嘉明攝）

    2021/09/23 23:52

    〔記者楊丞彧／台北報導〕為了推廣邦交國的產品、觀光及文化，增進國人對邦交國的認識，並促進與友邦的雙向經貿往來，今年由外交部主辦、外貿協會執行的「邦交國嘉年華」，推出多彩多姿的系列活動，23日舉行開跑記者會，邀請包括帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）在內等使節參與，展示嘉年華系列活動的成果，並正式啟動專屬網頁，邀請國人及國際友人上線共襄盛舉。

    外交部國經司司長蔡允中致詞表示，外交部今年第一次針對邦交國辦理系列的大型活動，目的是希望能夠透過經貿、人才、美食、觀光及文化等多重面向，鼓勵台灣民眾參與公眾外交，搭建我們與友邦的緊密連結及深厚情誼。

    外貿協會副秘書長王熙蒙表示，鞏固我國與邦交國邦誼及促進多元交流，今年外交部和外貿協會合作辦理環遊友邦嘉年華一系列活動，推廣友邦產品、觀光及文化，增進國人對邦交國認識，並提高友邦產品在我國市場能見度。同時搭配舉辦人力媒合及行銷創業競賽活動，結合雙邊人才及創意，促進永續夥伴關係。

    日前因應國人中秋烤肉需求推出的「友邦生鮮箱」廣受好評，即日起至10月底，邦交國嘉年華專網中的「美食市集」專區，將提供與北、北、桃多達30家知名餐廳攜手合作、限定推出的友邦食材或風味特色料理，消費者可於活動期間利用外送平台訂餐，或親自前往品嚐。

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