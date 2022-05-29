WHA閉幕 外交部：88國國際友人挺台參與

立陶宛於第75屆WHA發言時直言，應邀請台灣以觀察員身分參加大會，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛（WHO）的所有論壇及機制。這將可使國際社會受益於台灣的經驗及科技長才。（取自立陶宛衛生部推特）

2022/05/29 10:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）已閉幕。外交部今表示，我國訴求獲得國際社會高度認同與強勁支持；台灣參與案今年共獲得全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及各領域國際友人聲援，我方對此表達誠摯感謝。

WHA於5月28日在日內瓦閉幕。外交部今發布新聞稿表示，全球各國今年更加認同積極貢獻國際公衛及人道援助的台灣，是全球公衛機制不可或缺的利益攸關者。我國的友邦、理念相近及友好國家，在大會和場外都以更強的力道、更高的層級及更多元的方式，強力支持台灣參與訴求。

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外交部指出，台灣參與訴求今年共獲得全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及各領域重要國際友人聲援。外交部甚受鼓舞，並對各方所展現的真切情誼，表達最誠摯的感謝。

根據外交部資料，衛福部政次李麗芬所率之「世衛行動團」，大會期間與美國、捷克及立陶宛等國代表團及國際醫衛專業組織進行共29場雙邊會談，討論如何增進衛生合作，以實際行動展現台灣貢獻健康人權的承諾和決心。

此外，具WHO會員國身分的我國13個友邦向WHO提出「邀請台灣」案，在總務委員會及全會為台灣辯論，強調聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣。另也透過致函、雙邊會談、決議及友台動議等各種多元行動，力挺我國。

理念相近國家部分，外交部指挺台力道更明顯增強，在WHA全會共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及紐西蘭11國及馬爾他騎士團，以直接或間接方式發言支持，其中法、德、盧、立、捷5國首度明確聲援台灣參與WHA，意義重大。另G7及歐盟也聲援台灣。

外交部也列舉各國立法部門及跨國議會組織透過法案、決議及動議或致函等方式力挺台灣，支持力度益發強勁，其中德國及盧森堡國會支持台灣參與都是首見，意義非凡。跨國國會平台「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）成員，也踴躍響應，共有烏克蘭在內34國、超過1500位議員聯名致函支持。

外交部並感謝世界醫師會（WMA）、歐洲醫師常務委員會（CPME）及歐洲記者聯盟（AEJ） 等國際非政府組織（INGO），以及歐洲、亞洲、拉美及非洲地區國際醫衛專業人士，也以致函WHO幹事長及發表公開聲明等方式，齊聲表達支持台灣參與WHA。

外交部強調，國際各界的挺身而出，顯示其等認同唯有屏除政治藩籬，讓台灣共同參與WHO及WHA，才能為走過疫情的世界，建立更具韌性的全球衛生體系，保障全人類的健康福祉與安全。政府將秉持「專業、務實、有貢獻」原則，與各國共同推動全球衛生安全合作，繼續爭取參與WHO及WHA。

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