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    「新竹經驗」紀錄片全國首映 林智堅：一起讓台灣更好

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映，新竹市長林智堅強調，透過紀錄片，希望一起讓台灣更好。（新竹市政府提供）

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映，新竹市長林智堅強調，透過紀錄片，希望一起讓台灣更好。（新竹市政府提供）

    2022/05/28 18:53

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府這幾年推動公共空間改造運動，與公共電視合作「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片分享新竹經驗，新竹市長林智堅今天率市府團隊出席全國首映會，由前市政顧問林盛豐映前引言，紀錄片導演劉嵩分享拍攝點滴。

    林智堅說，新竹是一座有生命力、值得驕傲的城市，但有許多公共空間因疏於維護而老舊，讓他從擔任市議員就不斷想改造故鄉，包括市議員期間推動「動物園復興運動」，動物園再生更是促使他在2014年參選市長重要契機。近年市府集結各方專業團隊改造新竹，與設計師、建築師和市府團隊的努力，一起成就「新竹經驗」。尤其一座城市的改變需要更多人投入，更多人參與，台灣才會更好。

    林盛豐提到，林智堅與市府團隊很尊重專業，且願意克服關鍵問題，逐步落實城市改造。導演劉嵩也提到，從紀錄片過程可以感受，新竹的改造是一股團隊力量，希望力量能延續，不只是新竹市，而是全台灣。

    市府都發處說，市府團隊成功改造微笑水岸、步行城市、進擊的公園、新校園運動等建設，這場紀錄片首映會，也帶領觀眾走進公共空間改造背後的過程，看公部門的突破、建築師與景觀設計師專業的呈現，並傾聽孩子最真誠的想法。

    市府將盡力爭取紀錄片在更多平台播出，讓民眾在家就可以欣賞新竹市變美的秘訣，及對公共空間的想像，同時了解市府團隊7年多來「向前衝」及翻轉城市的點滴。

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映，新竹市長林智堅率領市府團隊主管出席。（新竹市政府提供）

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映，新竹市長林智堅率領市府團隊主管出席。（新竹市政府提供）

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映。（新竹市政府提供）

    訴說新竹城市改造的「宏觀視野─一座城市的空間改造運動」紀錄片今天在台北市舉行全國首映。（新竹市政府提供）

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