藍智庫：體育署未落實「國民體育法」聘請體育專業人員規定

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2022/05/28 09:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，「國民體育法」規定各機關、機構、學校、法人及團體員工人數達500人以上者，應聘請體育專業人員，辦理員工體育休閒活動之設計及輔導，但是目前連辦理全國體育業務的體育署都無法配合，遑論其他機關構，至於體育署鼓勵企業聘用體育運動相關背景專業人員擔任運動指導員雖行之有年，但全國員工數有500人以上的企業，參與率僅有2成2。

陳學聖表示，歷年台灣13歲以上規律運動人口年齡分布呈現倒U字型，身為國家主要勞動力的30至59歲民眾，規律運動人口為19.6%至23.4%，為各年齡層規律運動人口最少的一群，政府鼓勵企業重視員工運動的措施，仍有成長的空間。

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陳學聖認為，由於國內尚無中央主管機關檢定的運動指導員證，造成運動指導員制度紛亂，難以鑑別其專業度，體育署辦理的企業聘用運動指導員補助方案所指的運動指導員，即包括退役運動員、運動教練、體育運動相關系所畢業生和具體育運動專業證照者。

他指出，體育署原規劃請各政府機關率先推動，但各政府機關表示，因預算及員額限制，聘用上有困難，體育署因此自 2018年起透過獎勵措施，鼓勵企業聘用體育運動相關背景專業人員擔任運動指導員，截至今年3月，有287家企業，共聘用430名體育專業人員辦理員工體育休閒活動，看似成果斐然，但若以目前能查到員工規模數的「105年工業及服務業普查」中所提的全國員工數有500人以上企業數達1226家推算，參與企業比例僅有22%。

陳學聖呼籲，政府各機關構應為表率，落實聘請體育專業人員的規定，並參照國民體適能指導員、運動防護員等體育專人員證照制度，訂定國民運動指導員檢定制度。

此外，陳學聖表示，鑑於「勞工健康保護規則」規定事業單位勞工人數在一定規模以上，經醫護人員評估勞工有心理或肌肉骨骼疾病預防需求者，得特約勞工健康服務相關人員提供服務，而勞工健康服務相關人員，包括心理師、職能治療師或物理治療師資格，他建議勞動主管機關可以評估將體育專業人員也納入勞工健康服務相關人員。

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