密錄器曝光追真相！林亮君揪疑點狠打臉徐巧芯說謊

畫面拍到徐巧芯主動拉下口罩。（記者楊心慧翻攝）

2022/05/28 08:26

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議，北市信義警分局終於公布密錄器，但台北市議員林亮君發現疑點，徐巧芯原本對外稱自己「步出餐廳時忘了戴好口罩」，但影片證實她是出餐廳時為表明身分才把口罩拉下，這難道不是施壓嗎？影片也證明，員警從一開始要開單的態度，到遇到徐巧芯後態度轉變的過程。

徐巧芯日前在PTT上被爆料路上違停，疑似耍大牌不給開單，引發網路熱議，事後徐巧芯跳出來還原事發過程，指爆料內容不實，損害其個人名譽，並澄清當時並沒有不讓警察開單，反請對方依法開單；不過當下警察因未開單、說謊不認識爆料者等，被台北市信義警分局記兩支申誡。

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案情越演越烈，媒體人周玉蔻連續三天在政論節目點名，要求台北市警察局、台北市信義分局公布密錄器，釐清爭議，否則此案恐重擊基層員警士氣，台北市信義分局昨晚終於公布密錄器。

徐巧芯除違停挨罰900元外，還因沒戴口罩被依「傳染病防治法」開罰3千元，徐巧芯於24日接受媒體訪問時，表示「步出餐廳時忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤，便趕緊主動戴上」。

但林亮君發現，從密錄器和監視器來看，徐巧芯打從一開始便有意露出臉孔表明身分，「不是啊，我是徐巧芯，這我的車，你們這不是都是先用勸導嗎？」直接質疑員警開單，對執法員警造成壓力。

林亮君受訪表示，更嚴重的是後面當員警回應「但剛車上沒有人」的時候，徐巧芯竟說「不是，他又馬上下來了嘛對不對？沒關係那我們再回去講。」施壓的意圖濃厚。

林亮君強調，整起事件信義分局的態度非常可議，一開始推說密錄器影像會暴露當事人身分，礙於個資法無法提供，徐巧芯今天卻說5/19就已主動要求公布影像，完全打臉信義分局說法。

林亮君感嘆，開單的徐員歷年被記小功6次、嘉獎529次。執勤成績如此優秀，最後卻因議員施壓與上級包庇，被高層聯手記兩支申誡只能吞下去，難怪基層員警不平衡，無奈未來該如何執法。

針對外界質疑，徐巧芯將於今上午10時30分在台北市議會開記者會對外說明。

畫面可拍到徐巧芯手舉起來，疑似拉口罩。（記者楊心慧翻攝）

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