「我們再回去講」 黃捷怒批徐巧芯「這不是施壓，什麼才叫施壓？」

徐巧芯紅線違停事件，北市警局局長楊源明昨晚主動公布密錄器釋疑。（記者邱俊福翻攝）

2022/05/28 07:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市議員徐巧芯紅線違停一案，警方昨晚終於公布密錄器影像，但其中有幾句對話，引起網友熱烈討論，如「我們再回去講」、「我不缺900塊！」，高雄市議員黃捷透過臉書怒批 「這不是施壓，什麼才叫施壓？」

黃捷指出，影片播的很清楚，徐巧芯違停還對員警講這種話:「沒關係你要開你就開」、「沒關係那我們再回去講啊」，這不是施壓，什麼才叫施壓？此外，第一時間拉下口罩露臉說「我是徐巧芯」，好大的官威！要被開單還謊稱「車上有人」，事實也是沒有人。

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黃捷重話批說，員警依法執勤沒有錯，錯的是拿職權施壓的徐大議員。佔用社會媒體資源、不斷說謊欺瞞，到密錄器影片公布，是非很清楚。不要再佯裝自己是進步青年，做第一屆議員就學會威脅關說，不要再硬拗鬼扯，誠實面對很難嗎？

網友也紛紛表示，主動拉下口罩表明「我是徐巧芯喔」，更稱「紅線不是先勸導嗎？警察局是這樣跟我說的」、「沒關係你要開就開」、「我們再回去講」、「我不缺900塊！」，這不是施壓那不然是讚美嗎?

徐巧芯則在臉書澄清說， 實際上她跟警員對話的語氣不只是平和，認識她的人都知道，口氣比她平常講話還要更溫和，就是在跟公務人員溝通時不希望造成壓力。

徐巧芯說，如果真的為了施壓不給開單，那麼員警屢次退還身分證給她，她只要收下離開便達成目的。但反而她多次不接受員警退還身分證，因此才會說「沒關係我們回去再講」，意思是尊重員警的執法權力，應該是對方先開單，若有問題我再按一般管道申訴即可，離開後她也不曾找過分局詢問過此事。

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