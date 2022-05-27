台鐵公司化三讀通過 台鐵工會：將組協商團隊與政府討論子法

台鐵公司化今天三讀通過，台鐵工會理事長陳世杰表示預料之中，沒有什麼好意外，後續公司化子法協商才是重點。（資料照）

2022/05/27 15:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部目標113年1月公司掛牌成立。台灣鐵路工會理事長陳世杰表示，這是預料中的事情，沒有什麼好意外，後續公司化子法協商才是重點，台鐵工會將成立「協商團隊」，整合會員、幹部意見，積極與台鐵局、交通部協商，第一步希望先切入同仁的福利保障、基層及關鍵人力薪資過低的問題，希望為台鐵保住人才，避免未來技術傳承出問題。

陳世杰表示，雖然公司化對於同仁的身分都有所保障，如果對於公司前景不看好的話，還是可以維持現行資位制到退休都沒問題，但這次公司化是有優退措施，許多現行還沒達到退休資格、對台鐵公司也不抱期待的同仁，可能會選擇多拿7個月提早離開，如果人數一多可能就會導致技術傳承斷層更加嚴重。因此，希望政府要拿出誘因，讓同仁繼續留在台鐵為公司做事。

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台鐵公司化後續推動，交通部規劃成立跨部會「台鐵公司推動會報」，負責公司子法草案審議，預定今年底完成16個公司子法及組織架構核定。陳世杰表示，預計從6月份開始，台鐵局就會密切與工會進行協商，為讓協商更加順暢，同仁能夠充分反映台鐵工會對於子法的意見，預計將成立台鐵工會協商團隊，預計以6到7人組成，整合會員意見與政府進行後續協商。

另外，有關台鐵工會端午節不加班活動取消，引發許多台鐵基層員工不滿，陳世杰說，如果同仁還是要自行休假，台鐵工會都尊重也不會介入。

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