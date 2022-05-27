為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台鐵公司化三讀通過 台鐵工會：將組協商團隊與政府討論子法

    台鐵公司化今天三讀通過，台鐵工會理事長陳世杰表示預料之中，沒有什麼好意外，後續公司化子法協商才是重點。（資料照）

    台鐵公司化今天三讀通過，台鐵工會理事長陳世杰表示預料之中，沒有什麼好意外，後續公司化子法協商才是重點。（資料照）

    2022/05/27 15:20

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院今日三讀通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」，交通部目標113年1月公司掛牌成立。台灣鐵路工會理事長陳世杰表示，這是預料中的事情，沒有什麼好意外，後續公司化子法協商才是重點，台鐵工會將成立「協商團隊」，整合會員、幹部意見，積極與台鐵局、交通部協商，第一步希望先切入同仁的福利保障、基層及關鍵人力薪資過低的問題，希望為台鐵保住人才，避免未來技術傳承出問題。

    陳世杰表示，雖然公司化對於同仁的身分都有所保障，如果對於公司前景不看好的話，還是可以維持現行資位制到退休都沒問題，但這次公司化是有優退措施，許多現行還沒達到退休資格、對台鐵公司也不抱期待的同仁，可能會選擇多拿7個月提早離開，如果人數一多可能就會導致技術傳承斷層更加嚴重。因此，希望政府要拿出誘因，讓同仁繼續留在台鐵為公司做事。

    台鐵公司化後續推動，交通部規劃成立跨部會「台鐵公司推動會報」，負責公司子法草案審議，預定今年底完成16個公司子法及組織架構核定。陳世杰表示，預計從6月份開始，台鐵局就會密切與工會進行協商，為讓協商更加順暢，同仁能夠充分反映台鐵工會對於子法的意見，預計將成立台鐵工會協商團隊，預計以6到7人組成，整合會員意見與政府進行後續協商。

    另外，有關台鐵工會端午節不加班活動取消，引發許多台鐵基層員工不滿，陳世杰說，如果同仁還是要自行休假，台鐵工會都尊重也不會介入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵公司化完成立法 蘇貞昌：改革跨一大步！
    2022/05/27 15:04

    台鐵公司化完成立法 蘇貞昌：改革跨一大步！
    台鐵公司化條例草案今三讀通過 王國材：目標113年1月掛牌
    2022/05/27 14:08

    台鐵公司化條例草案今三讀通過 王國材：目標113年1月掛牌

    白沙屯媽祖回宮 PP石墨烯扮幕後英雄
    台鐵公司化立法三讀 設基金承接債務、成立安全管理委員會
    2022/05/27 13:32

    台鐵公司化立法三讀 設基金承接債務、成立安全管理委員會
    「鐵路法」修正案三讀通過 鬆綁推動台鐵資產活化
    2022/05/27 12:22

    「鐵路法」修正案三讀通過 鬆綁推動台鐵資產活化

    仲夏揪清涼 大家電激殺54折起
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播