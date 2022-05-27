議員質疑新北青委會「太上皇」 青年局長被指導

新北市議員陳世榮、陳文治總質詢質疑新北市青年局的組織架構很奇怪，由法制局長吳宗憲（中）擔任青年事務委員會主委，指導青年局長錢念群（右）執行政策。（記者何玉華攝）

2022/05/27 14:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年1月1日成立的青年局，先被民進黨議員票選為施政最待加強的單位，今（27）天又因組織架構再被議員陳世榮、陳文治等人質疑「政務官指導政務官，很奇怪」；兼任青年事務委員會主委的法制局局長吳宗憲表示，政務官就是接受各種任務，他擔任青委會主委是協助跨局處協調，擬定政策後由青年局執行。

陳世榮說，市府成立青年局倉促，組織規則沒有跟上，導致青年局今年沒有獨立的機關預算，從各局處移撥來的業務像「雜菜麵」，政策目標不明確，上面還有個「太上皇」青委會，功能重複。

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陳文治說，青委會主委是法制局長，是指導青年局的單位，每個政務官都有規劃政策的能力，「怎麼會是一個局長當一個局長的指導」、「結構很奇怪」，侯友宜應該親自當主委，才能彰顯重視年輕人。

吳宗憲解釋，桃園、台北、高雄都有青年機關跟青年事務委員會，新北市的青委會由23個人組成，包括15個各行各業的青年人，4個市府局處代表及3個專家學者，聽取青年的需求擬定政策，交給青年局去執行；桃園市是市長鄭文燦擔任主委，新北以前是副市長侯友宜、劉和然，今年起由他接任。

吳宗憲說，法制局是幕僚單位，跟各個局處都熟，可以扮演協調的工作，他在青委會的職務就是跨局處協調。

新北市政府在成青年局前，於2016年8月先成立青年事務委員會，跨局處推動青年事務，當時由擔任副市長的侯友宜擔任主委，副市長劉和然後來也接任主委職務；今年青年局成立後，首任青年局長由錢念群出任，原本在青委會擔任執行長的法制局長吳宗憲則接任主委一職，成為青年局的指導單位。

新北市青年局在民進黨團日前的總質詢中，被選為施政最需加強的單位。（記者何玉華攝）

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