香港社會不敢紀念六四 陸委會：燭光晚會是檢視一國兩制指標

六四天安門事件將屆滿33週年，香港社會今年不敢舉辦紀念活動。陸委會發言人邱垂正今日於例行記者會表示，相關方面若號稱一國兩制，就應落實並保障人民的集會遊行、表意自由。能否舉辦六四紀念的燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/26 19:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕六四天安門事件今年將屆滿33週年，在「港版國安法」壓力下，香港今年沒有任何團體敢舉辦相關紀念活動，過往香港各界為紀念六四所舉辦的燭光晚會不復存在。陸委會發言人邱垂正今日於例行記者會表示，相關方面若號稱一國兩制，就應落實並保障人民的集會遊行、表意自由。能否舉辦六四紀念的燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標。

邱垂正強調，中共長期一黨專政，高壓統治的本質多年來並未改變，從未真正反思處理六四的錯誤，並持續嚴控人民的言論及行動自由，迫害少數民族及異議人士，期盼北京當局能夠正視六四事件的歷史教訓，回應人民爭取自由民主的要求，早日啟動政治改革還權於民。

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邱垂正指出，過去台灣和香港民間在六四這個時點都會辦理紀念活動，呼籲中共勿再箝制人民民主的要求，正視並改善人權問題，今年台灣的民團仍有紀念的活動，甚至包括這個國際NGO在台組織也有紀念的舞台劇，希望透過多元形式，讓各界人士更加關注中國民主、人權的問題。

邱垂正談及，剛提到香港的六四紀念活動，包括最知名的燭光晚會受到政治因素影響而無法舉辦，「我們認為相關方面若號稱一國兩制，就應該落實並保障人民的集會遊行、表意自由，否則只會和民心漸行漸遠」，能否持續舉辦六四紀念的燭光晚會，更是檢視香港實踐一國兩制的指標。

邱垂正說，在香港國安法實施後，港人的言論自由受到箝制，台灣成為華人社會唯一可以公開紀念六四事件的民主國家。呼籲社會大眾記住六四事件，以及記住六四事件的真相，陸委會未來會持續關注中國人權議題，維護台灣作為華人世界的民主燈塔，捍衛台灣的自由、民主、人權、法治的普世價值。

此外，港台經濟文化合作協進會主席李大壯近期來台，傳將拜會陸委會高層。邱垂正回應，港台經濟文化合作協進會主席李大壯來台，主要目的是探親私人行程，本會迄今未接獲其來會拜會訊息。

關於今年第一季收容13名中國偷渡客，近期有無相關遣返計畫？邱垂正指出，有關於中國人民偷渡台灣後的遣返作業，是由主管機關移民署依照兩岸相關協議來執行，事前雙方的主管機關部門會就遣返的人員、交接事宜進行溝通，我方也會完成跨機關的內部協調，做好相關的準備。近年來受到疫情的影響，但有關偷渡犯遣返仍持續執行，年度內相關遣返的作業是由移民署整體規劃。

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