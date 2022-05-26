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    中國外長王毅出訪太平洋 外交部籲各國認清中國真實野心

    外交部副發言人崔靜麟今天在例會回應表示，外交部注意到王毅出訪一事，將持續密切注意王毅此行發展。（記者呂伊萱攝）

    外交部副發言人崔靜麟今天在例會回應表示，外交部注意到王毅出訪一事，將持續密切注意王毅此行發展。（記者呂伊萱攝）

    2022/05/26 11:59

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國務委員兼外長王毅今起訪問7個南太平洋島國及東帝汶，出訪前夕傳出中國有意與太平洋島國簽署涵蓋警務、安全、資通訊等方面的廣泛區域協議，引起國際關注。外交部今天向太平洋島國喊話，以斯里蘭卡為例，呼籲區域內各國認清中國政府援助的真實目的和威權擴張野心。

    王毅訂於5月26日至6月4日，訪問索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞等7個太平洋島國及東帝汶，30日將在斐濟主持召開「中國—太平洋島國」外長會議。《路透》揭露在王毅到訪前夕揭露指出，中國有意與太平洋島國簽署涵蓋警務、安全、資通訊等方面的區域性協議，引起關注。

    密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）在一封向21個太平洋國家領袖發布的信中表明，密克羅尼西亞認為，這份「預先決定的聯合公報」應該被退回，該公報顯示中國意圖控制太平洋區域，可能威脅區域穩定，甚至引發中國與西方國家之間的「新冷戰」局勢。

    外交部副發言人崔靜麟今天在例會回應表示，外交部注意到王毅出訪一事，將持續密切注意王毅此行發展。崔指出，中國在世界各地推動一帶一路政策多年，導致斯里蘭卡等國深陷債務陷阱，經濟社會發展出現重大危機。近期中國政府軍事戰略擴張的野心，也造成太平洋區域緊張局勢升高，中國和索羅門群島簽署的安全合作架構協議就是明顯例子。

    崔靜麟說，外交部呼籲區域內各個國家認清中國政府援助的真實目的和威權擴張的野心，唯有自由民主才能帶來真正和平與穩定。外交部同時強調，我國與太平洋友邦邦誼穩固，持續深化合作，台灣也願意與區域內各個國家以及理念相近國家合作，共同為太平洋地區自由、開放、和平與繁榮攜手努力。

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