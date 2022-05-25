蔡英文：中央地方共同合作 互相補位做好防疫

民進黨主席、總統蔡英文今於中執會表示，在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，互相補位將防疫工作做得更好。（資料照）

2022/05/25 18:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文今於中執會表示，感謝去年全體國人同胞團結防疫，政府民間共同努力，才能挺過難關。在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，伴隨著防疫措施的調整，更加需要基層醫療診所的一同投入，互相補位將防疫工作做得更好。

民進黨中執會今邀請高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學以「高雄市的防疫模式經驗分享：全人照護・縱橫整合」為題進行專案報告。

請繼續往下閱讀...

蔡英文聽取報告後裁示，去年同樣時間，我們面臨疫情的嚴峻挑戰，感謝當時全體國人同胞團結防疫，政府民間共同努力，才能挺過難關。她並再次感謝所有第一線的防疫工作夥伴無私的奉獻與付出。

蔡英文說，在這波防疫最後的關鍵時刻，中央與地方政府必須共同合作，伴隨著防疫措施的調整，更加需要基層醫療診所的一同投入，互相補位將防疫工作做得更好。她要感謝基層診所的醫師投入居家照護、遠距問診等各項醫療工作。

蔡英文說，大家相當關心的兒童防疫部分，我們設置兒童就醫的綠色通道，加開兒童專責病房，同時強化轉診協調，讓重症兒童可以在最短的時間，獲得更妥善的醫療照顧。

蔡英文表示，她請再次拜託大家，務必配合防疫指引與接種疫苗，提升台灣整體的疫苗覆蓋率。中央和地方齊心防疫，相互配合，一定能度過這波疫情的考驗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法