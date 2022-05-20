小英執政6週年 最新民調6成6打及格、平均分數61.55分

蔡英文總統今天就職6週年，台灣民意基金會今天公布最新民調。（資料照）

2022/05/20 11:23

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天就職6週年，台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統聲望 46.2%，相較上個月下滑 3.7 個百分點；民調顯示台灣民眾對蔡總統就任6週年的評價，43.3%的民眾打60分以上的及格分數，23.1%打剛好60分的勉強及格分數，29.3%打低於60分的不及格分數，簡單地說，有六成六認為及格，但總平均分數是 61.55 分。

有關近二年蔡總統六項重大施政，民調顯示，「滿意排行榜」為對外關係56.7%、國防事務51.1%、兩岸關係49.5%、經濟表現47.3%、 發展國產疫苗42.4%、司法改革37.3%。

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「不滿意排行榜」是發展國產疫苗 48.5%、經濟表現44.8%、司法改革43.9%、兩岸關係39.2%、國防事務35%、對外關係33.9%。

「淨滿意排行榜」分別為對外關係22.8%、國防事務16%、兩岸關係10.3%、經濟表現2.6%、發展國產疫-6%、司法改革-6.6%。

台灣民意基金會今公布最新民調，被詢及對蔡總統6年來的整體執政表現打幾分？26.8%的民眾覺得非常好，打80分以上；16.5%覺得還算好，給61-79分；23.1%覺得普通，打60分；13.1%覺得不太好，給50-59分；16.2%覺得非常差，打0-49分。亦即最新民調顯示20歲以上的台灣人中，有43.3%打60分以上的及格分數，29.3%的台灣人打低於60分的不及格分數，23.1%打剛好60分的勉強及格分數，簡單地說，有六成六認為及格，但總平均分數是 61.55 分。

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，對於蔡總統處理國家大事的方式，9.7%非常贊同，36.5%還算贊同，24.7%不太贊同，14.8% 一點也不贊同，14.3%沒意見、不知道或拒答。4成6贊同，4成不贊同，贊同者比不贊同者多 6.7 個百分點。

台灣民意基金會認為，這項發現透露，在 Omicron 疫情漸趨嚴重的時刻，蔡總統處理國家大事的方式，不贊同者已達到4成。這是一個新的警訊。

這項民調是由台灣民意基金會董事長游盈隆委由山水民意研究公司在5月16日到17日兩天以電話訪問20歲以上民眾，有交樣本數為1077人，在95%信心水準下，抽樣誤差為2.99%。

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