蔡英文遇6年魔咒？蘇貞舉出政績：總統領導國家方向正確

行政院長蘇貞昌表示，台灣在蔡總統領導下，興利除弊、防疫工作獲世界肯定、經濟成長創11年新高、還債是歷史新高、育兒補貼大力加碼等，都代表領導國家方向正確，未來會繼續努力。（記者田裕華攝）

2022/05/21 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文指出，台灣民選總統若執政8年，第6年都會出大事情、大災難，最後形成執政危機，總統蔡英文現在正在執政第6年，目前遭遇來勢洶洶的Omicron大流行，會不會最後走上前2位總統的覆轍。行政院長蘇貞昌則表示，台灣在蔡總統領導下，興利除弊、防疫工作獲世界肯定、經濟成長創11年新高、還債是歷史新高、育兒補貼大力加碼等，都代表領導國家方向正確，未來會繼續努力。

游盈隆稱，台灣民選總統「第六年魔咒」現象，前總統陳水扁在2006年遇上百萬紅衫軍示威抗議，前總統馬英九在2014年遇上太陽花學運，兩次民意海嘯都對執政黨帶來極大打擊，也預告了隨後的政黨輪替執政。蔡英文今年正值上任第6年，目前遭遇來勢洶洶的Omicron大流行，從4月至昨日短短50天，確診者超過110萬人，社會恐慌、人民痛苦，現在的蔡英文顯然也開始有類似的遭遇，會不會到最後竟走上前兩位總統的覆轍？一想到就不禁毛骨悚然。

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蘇貞昌今在松山機場外視察篩檢站接受媒體訪問時表示，總統蔡英文領導下，6年來辛辛苦苦興利除弊，對於困擾全世界疫情，在防疫工作上不但能夠得到世界肯定，而且在疫情肆虐期間，經濟成長創11年來新高，一切能夠看出政府跟國人的共同努力。

另外，在社會福利方面做得最到位，針對民眾所需的各方面從小顧到老，像是過去沒有辦過的育兒補貼都大力加碼，同時幾十年做不到班班有冷氣，現在也達成讓孩童中小學上學都能吹冷氣等。同時，台灣還債也是歷史新高，這都是蔡總統領導國家方向正確，未來政府希望從各方面做到更好，繼續努力，為民眾創造更大福利。

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