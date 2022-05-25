我對韓外交很被動？ 江啟臣驚爆美方告狀

國民黨立委江啟臣（左）今天針對台韓關係質詢外交部政務次長田中光（右）。（擷取自國會頻道）

2022/05/25 15:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕南韓總統尹錫悅本月10日舉行就職大典，外交部原稱我方將派駐處人員前往參加，後來卻證實韓方未正式邀請台灣出席就職典禮。對此，國民黨立委江啟臣直指，這是錯失與南韓發展關係的良機。江啟臣更驚爆，美方明確告訴他，我國駐南韓代表處的人員「非常被動」。他鄭重地說，若再這樣下去，他認為恐怕外交部長也該負責。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查及處理院會交付111年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等2案，邀請外交部政務次長田中光列席並備質詢，即將在7月派駐南韓的外交部條約法律司長司長梁光中也列席。

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江啟臣問到，我國除了對美與對日之外，對其他國家的政策為何，他真的是不清楚。南韓也算是我國周邊國家，但我們對南韓的外交政策為何？為什麼我們好像都不太在意其他國家？田中光回應，南韓與台灣互為第五大貿易夥伴，關係密切。

江啟臣追問，尹錫悅上任以後，我方與其有何互動？田中光表示，雖然不能講得太詳細，但確實與總統身邊的人士都開始接觸了。

江啟臣接著說，2013年我方是由立法院長率朝野立委出席朴槿惠就職大典破冰，但2022年完全沒有。人家邀請函來了，我方卻沒有徹底去準備、去徵詢以展現我方態度，這是相當不禮貌的。台韓並無邦交，照道理說他們可以完全不甩我們，但最起碼友台小組有發邀請函來，因此外交部跟立法院對此都有責任。

江啟臣指出，韓日關係並不那麼好，因此美國某種程度上，也希望能拉抬台韓關係，這時候如果外交部坐在原地不動表現地很被動，南韓也不會主動找我們接觸的。田中光則強調，外交部沒有坐著不動，而是一直都在動。

對此，江啟臣則大表質疑，直指他聽到的並非如此。江啟臣說，美方人員明確地給他的訊息指出，我國派駐南韓代表處的人員是「非常被動」。江直言，若是再這樣被動下去，他認為恐怕外交部長也該要負責。外委會召委、民進黨立委羅致政則出面緩頰，提議休會期間可考慮到南韓考察。江啟臣回說：「跟啦。」

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