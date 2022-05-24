免費送10萬劑快篩遭爆未獲授權許可 陳玉珍回應了

國民黨立委陳玉珍24日宣布發放2000份免費的快篩試劑給民眾。（資料照）

2022/05/24 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕因應國內疫情升溫，國民黨立委陳玉珍今天（24日）表示，她將免費發送2000份、每份50劑的的快篩試劑給民眾，明起（25日）至27日受理登記。

陳玉珍國會辦公室24日發布消息指出，由於近期國內確診人數攀升，在與相關單位協調後，辦公室將進口一批快篩試劑，並免費送出2000份、共10萬劑給民眾。想領取的民眾，須先私訊陳玉珍的官方LINE帳號（ID：@lovekinmen），留下姓名、身分證字號、電話和聯絡地址，作為申請快篩試劑報關進口使用。

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開放登記時間為25日凌晨0時至27日晚間11時59分，每人每個LINE帳號僅限登記1份。陳玉珍還說，發放對象不限金門籍，有需要都可以登記，名額有限。領取地點為玉珍台北國會辦公室及玉珍金門服務處，領取確切時間會再另外公布。

不過稍早有媒體爆料指陳玉珍發放的快篩試劑為台商廈門寶太企業所贈送的「Innova Medical Group SARS-CoV-2 快篩試劑」，但美國食品藥品監督管理局（FDA）官網明確公告該快篩未獲授權、許可及批准，測出結果恐存在錯誤風險。

對此，陳玉珍向本報表示，廈門寶太至今已向全球銷售超過15億劑的武肺抗原檢測試劑，產品獲得歐盟，英國，馬來西亞，泰國認證，累計捐贈給香港330萬劑。之前台灣媒體也有報導，跟這次捐贈的是同樣的試劑，也是英國政府免費發送的同樣試劑。

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