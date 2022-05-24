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    北市災害準備金不到半年已花逾7成 議員：應審慎控管

    民進黨議員吳沛憶。（資料照）

    民進黨議員吳沛憶。（資料照）

    2022/05/24 12:11

    〔記者楊心慧／台北報導〕疫情尚未達高峰，北市災害準備金已核准動支逾7成，議員吳沛憶調閱資料發現，北市災害準備金至今年5月中已動支12億5千萬，剩下5億元恐不足因應後續疫情發展，更何況疫情衝擊民生消費，後續更會有商家振興紓困需求，她呼籲市府盡快提出因應策略，並對各局處支用的災準金做細部的評估與盤點，為對抗疫情備置充足資源。

    北市今年度預算編列災準金17億5000萬元，現已核准動支逾7成，檢視相關項目，人事相關費用占最大宗的23.38%，其中18.22%用於區公所、健康中心臨時或約聘人力的增聘，5.16%用於核發加班費。

    吳沛憶認為，這一陣子案量龐大，相關同仁工作十分辛苦，編列相關人事支出可以理解，但災準金已用掉7成，疫情高峰卻尚未度過，她憂心北市會發生防疫資源不足的問題。

    吳沛憶指出，市長不能老是講戰略、戰術，卻不給彈藥讓第一線人員作戰，整體的預算統籌，是市長必須肩負起的工作，應及時提出因應對策，除第一線的防疫工作，這段時間店家生意也遭受嚴重打擊，市府的資源規劃，無論是用災準金或追加預算，也應把紓困、振興等項目納入，讓相關局處能有協助店家的工具。

    吳沛憶也提醒，目前看到的是各局處「匡列」的金額而非「動支」金額，但去年9月也一度傳出災準金額度剩下1億元，盤點後卻發現，各局處的執行率僅有7成，花不掉的再退回來，導致災準金越花越多的奇怪現象。

    吳沛憶呼籲，市府應及早開始盤點各局處的動支狀況，並審慎評估後續需求，該花的就要花，但各局處要避免匡了卻用不到，面對疫情高峰以及後續的民眾需求，市府應審慎控管手上資源，讓每一分經費發揮最大效用。

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