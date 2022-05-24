國軍研發「XT112」新步槍 今年8月通過初期作戰測評

射擊示意圖。（資料照）

2022/05/24 11:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化單兵武器性能，持續研發新式槍械，國防部發言人孫立方今日表示，為因應未來作戰場景、城鎮戰趨勢，2020年已啟動新式步槍研發作業，這款新槍也暫時定名為「XT112新式步槍」，預計今年8月底前將通過初期作戰測評。

國軍現役步槍為T91戰鬥步槍，以及後備部隊使用的T65K2步槍，但為因應新興敵情威脅，國軍亦推動各項軍備更新事宜。孫立方今日於國防部記者會之中表示，因應未來作戰場景，以及城鎮戰的趨勢，為了有效發揮單兵「遠打準、近打快」的戰鬥能力，國軍「新型步槍」規劃依重量輕、便於攜行，槍身堅固、耐衝撞、射程遠等需求，按照「國防自主」原則、建案程序執行作業，期逐步汰換現役的步槍。

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孫立方表示，新型步槍目前暫時定名為「XT112新式步槍」，研發期程為2020至今年，預計在今年8月底前通過初期作戰測評。新式步槍也依陸軍的需求，增加光學及內紅點瞄準鏡，以提升射擊精度。

陸軍司令部日前向「步槍瞄具更新」書面報告，內容也提及新型步槍與瞄準鏡的研製情形，指2024年起將配合新型步槍軍事投資建案，同步籌購「內紅點（反射式）」及「先進戰鬥光學」等兩項瞄準鏡，且先進戰鬥光學瞄準鏡辨識距離可達1200公尺。

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