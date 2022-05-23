林俊憲：拜登3度表態「防衛台灣」 疑美論可休矣

美國總統拜登與日本首相岸田文雄在今天的聯合記者會上，雙方均重申台灣安全的重要性。（路透）

2022/05/23 21:03

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統拜登今日表示，若中國犯台，美國將以軍事介入；白宮則重申對台政策不變、承諾不變。對此，民進黨立委林俊憲直言，「一次是口誤，但第2、第3次呢，疑美論至此可以休矣」。

拜登與日本首相岸田文雄舉行會談，焦點涉及台海議題，會後記者會中被問及若中國犯台，美國是否以武力保衛台灣？拜登回應「是的，這是我們的承諾」。

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對此，林俊憲表示，這並不是拜登首次做出如此明確的回答，早在2021年8月、10月時就有類似表態。首先在回應阿富汗局勢時，把北約、日、韓、台灣並列，再來是10月上節目時，直接回應美國對台灣的防禦承諾，今日則與上一次的回答類似，強調「承諾」2個字。

「連續3次的表態，我們很難再視為單純脫口而出」，林俊憲說，「美國是否會協助」這個問題，已經爭論了半世紀，甚至成為國內部分人疑美論的來源，至此可以休矣。當然軍事介入仍然有很大詮釋範圍，從裝備援助的烏克蘭模式到全面出兵的韓戰模式都算，但可以確定的是台灣不會孤軍奮戰。

此外，林俊憲也提到，美國駐華大使館昨日發文，明確寫出「美國不同意中國的一中原則」幾個大字，再加上拜登總統今日發言，戰略模糊的2大模糊點：一中詮釋和軍事介入全部被清晰化，從此成為歷史名詞。

至於走向「戰略清晰」會造成什麼影響？林俊憲認為，最重要的是讓中國不能再「賭博」，對台用兵不能再賭美日澳等國不會介入，一旦開啟戰端就是國際戰爭，衝突規模難以估計，必然會有所忌憚，否則賠上的就是中共的統治基礎，「美國已表態，台灣自己更要加油，最終防衛國家的責任，還是要由我們自己擔起」。

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