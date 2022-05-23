邱志偉被指「傳染源」怒轟「無良無知」 高嘉瑜道歉：開玩笑的

民進黨立委邱志偉。（邱志偉國會辦公室提供）

2022/05/23 20:24

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜今（23）日收到PCR檢測結果為陽性，確診武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）。她指控是同黨立委邱志偉在議場脱口罩喝咖啡才傳染給她，直言邱志偉要負最大責任。對此，邱志偉嚴厲譴責高嘉瑜為了個人聲量，不惜出賣自己的靈魂和政治道德。高嘉瑜則鄭重向邱志偉道歉，強調是「開玩笑的」。

高嘉瑜表示，今天收到PCR檢測結果為陽性、Ct值18。她並指立院同事邱志偉，指邱志偉的服務處主任已確診，邱志偉在議場內就坐在她隔壁，還「脫口罩喝咖啡」，「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，請邱志偉要注意自身的防疫，否則也要提醒坐在他旁邊的人，並直言邱志偉真的要負最大的責任。

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對此，邱志偉稍早表示，當前疫情嚴峻，全民嚴肅面對，特別是立委，對於高嘉瑜指控「我傳染給她」，嚴厲譴責高嘉瑜為了個人聲量，不惜出賣自己的靈魂和政治道德。「我服務處助理是5月3日確診，5月13日復原解隔回到工作崗位，何來我助理傳染給我再傳染給她，胡說八道！」

對於高嘉瑜指控邱志偉在議場脫口罩喝咖啡造成傳染，邱志偉反問：「請問您喝咖啡是戴口罩喝嗎？議場所有委員都在喝咖啡，我也是靜靜在位置上喝，都是您主動來和我聊天，我旁邊委員都可以證明，希望您應該對外界、全國民眾公開澄清，否則我覺得您是一個無良、無知的政治工作者，太可惜了，太可惜了！」

高嘉瑜則鄭重向邱志偉道歉，強調「疫情下不需要找兇手」，也「不要開他人玩笑」！她說，下午有記者說邱志偉的服務處助理確診，另一位立委蔡易餘又PCR陰性，所以可能是邱志偉傳染給她，請她回應，她的回應比較輕鬆，但不是真的要譴責邱志偉，疫情下大家都要做好自我防護，也不要互相指責。

高嘉瑜說，剛剛得知邱志偉的助理早在兩週前就確診康復了，所以應該不是邱傳染給她的，對於誤會邱深感抱歉，「也可能是我傳染給他的」她並強調：「我是開玩笑的，希望邱志偉委員早日康復。」

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