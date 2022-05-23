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    首頁　>　政治

    議員批侯噴政治口水 侯友宜：不忘初衷做好事情

    新北市議員戴瑋姍批評新北市長侯友宜在防疫上噴政治口水。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員戴瑋姍批評新北市長侯友宜在防疫上噴政治口水。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/23 11:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天為了防疫問題和蔡英文總統隔空互槓，指疫情爆發2年多來，總統只來1通電話，新北市府發言人張愛晶更砲轟，中央行動慢半拍、收割稻尾；新北市議員戴瑋姍說，防疫中央、地方一條心，盼侯友宜不要再噴政治口水。侯友宜回應，他擔任公職42年來不忘初衷，希望認真打拚，把事情做好。

    戴瑋姍今天在市議會受訪指出，防疫是中央與地方共同努力，不能只說是中央的問題，地方也有很多不足的地方，新北市民很有感，這是最近民怨沸騰的原因，希望侯友宜不要把問題推給中央，負起防疫責任。

    針對北市府指總統「暗崁」疫情資訊，戴瑋姍認為，防疫不可能蓋牌任何資訊，Omicron病毒特性導致疫情快速升溫，中央的反應速度也比去年快，各項防疫物資很快就到位，中央努力協調地方，尤其協助新北市政府與基層診所和大型醫療院所溝通，盡所有能力幫助新北防疫。

    戴瑋姍喊話說，侯友宜不要再噴政治口水，防疫不分你我，唯一的敵人是病毒，希望侯省下政治口水，好好面對疫情。除了防疫，青年需要更好的生活環境，新北市人口持續下降，已不再是宜居城市，當初侯友宜的「安居樂業」政見是否實現？值得檢驗。

    侯友宜回應，他這輩子工作42年只有一件事情，跟他所愛的市民站在一起，以前他努力守護治安，現在擔任新北市長，幫助市民度過快樂的生活，這是他不變的職志，42年來如一日，不忘初衷，希望誠懇、務實地把事情做好，解決大家的問題，他會好好打拚、認真做事情。

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    新北市長侯友宜表示，他擔任公職42年來如一日，不忘初衷，希望誠懇、務實地把事情做好，解決大家的問題。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜表示，他擔任公職42年來如一日，不忘初衷，希望誠懇、務實地把事情做好，解決大家的問題。（記者賴筱桐攝）

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