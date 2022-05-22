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    邱奕勝凌晨4點發重訊 親邱人士：茶壼裡沒風暴 只是外界看笑話

    外傳桃園市議會議長邱奕勝，因不滿國民黨黨中央突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，計畫宣布參選以此逼退張善政，不過邱奕勝今天凌晨四點多在臉書發布「重要訊息」，爭取中壢區市議員民調支持，打破傳言。 （取自桃園市議長邱奕勝臉書粉絲專頁）

    外傳桃園市議會議長邱奕勝，因不滿國民黨黨中央突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，計畫宣布參選以此逼退張善政，不過邱奕勝今天凌晨四點多在臉書發布「重要訊息」，爭取中壢區市議員民調支持，打破傳言。 （取自桃園市議長邱奕勝臉書粉絲專頁）

    2022/05/22 13:00

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕外傳桃園市議會議長邱奕勝，因不滿國民黨黨中央突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，計畫宣布參選以此逼退張善政，不過邱奕勝今天凌晨四點多在臉書發布「重要訊息」，爭取中壢區市議員民調支持，直接打臉傳言。

    自黨中央18日宣布徵召張善政參選桃園市長後，邱奕勝因不滿黨主席朱立倫做事風格，也認為自己無法面對已在備戰選舉的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，因此憤而退出與黨務有關群組，桃園市議會近期進行市政總質詢，他也未現身議會、選擇告假走避人群，連黨中央嘗試安排見面「和解」也被回絕，茶壺內風暴看勢擴大。

    針對邱奕勝將宣布參選桃園市長一說，據媒體報導，他是於20日中午受邀到民進黨籍桃園市議員吳宗憲住處餐敘，並在席間透露此訊息，當時，與會人員還包括無黨籍市議員李家興、立委呂玉玲夫婿陳萬得及桃園市長鄭文燦等人。

    不過，消息一出國民黨籍議員均異口同聲直言不可能，認為邱奕勝即便再氣憤，也不會做出如此決定，黨籍議員梁為超駁斥這是無中生有，市議員舒翠玲也認為是有心人士故意見縫插針、製造動亂，市議員黃敬平則大呼不可能，若是真的將會造成藍營分裂、讓綠營得逞，議長不會這樣做。

    今天凌晨4點多邱奕勝以「重要訊息報告」發文表示，「今天晚上起『22、23、24』三天台灣指標民調公司所做的中壢選區的議員民調請大家支持晚輩『奕勝』拜託謝謝，感恩大家。」以此打破參選傳言，表明自己仍會繼續爭取連任議員。

    親邱人士對此無奈的說，這幾天大家都在找議長，但黨中央都已經決定的事情，議長還能說什麼？現在也有議員出來發言表達對黨中央的不滿，議長也不需要再多說話，大家都說是茶壺裡的風暴，其實茶壺裡根本沒有風暴，有的只是讓外界看國民黨的笑話。

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