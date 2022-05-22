賴清德回台南投票與老友寒暄 支持者大喊「總統好！」

副總統賴清德（右）受到支持者的熱情觀迎，與支持者以「互踫手肘」打招呼。（記者蔡文居攝）

2022/05/22 11:20

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部今天舉行南市黨部主委、南市黨代表及全國黨代表選舉投票，黨籍在台南市的副總統賴清德今天上午回到台南投票、與老友寒暄，受到黨員及支持者的熱情歡迎，現場有人大喊「總統好！」、「副總統好！賴醫師加油！」。前台南市議員陳進益更表態力挺，並祝他更上一樓，賴清德則禮貌性回應「謝謝！」

賴清德今天上午9時許到台南市南區南都里活動中心投票，包括台南市長黃偉哲、民進黨市黨部主委潘新傳、立委林俊憲、林宜瑾、市議員呂維胤等多人到場，支持者熱情相迎，大喊「副總統好！賴醫師加油！」、也有人直接喊「總統好！」

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由於疫情期間，賴清德與支持者以「互踫手肘」打招呼。賴清德進入投票所排隊領票後，在黨部主委潘新傳陪同下完成投票。離開投票所，支持者拿著市議員呂維胤的文宣扇子，排隊請賴清德簽名。隨後，賴清德逐一到各公職人員的服務攤位向大家問候，也遇到不少老朋友。

賴清德看到前台南市議員陳進益，主動向前打招呼，雙方聊了一下，並談及過去賴在市長任內在南區的建設。陳進益說，他當議員時，當時的市長是賴清德，很多他在南區爭取的建設，賴確實都有支持。他向賴說，「小英卸任後，再來就換你了」並當場表態全力支持，祝福賴清德更上一層樓。賴清德則禮貌性說「謝謝！」

對於支持者高喊「總統好！」，賴清德子弟兵、市議員呂維胤說，這是民眾自發性的期待，足見賴清德副總統在其台南的公職生涯受到相當大的肯定。

副總統賴清德（右一） 今天回到台南投黨員票，民進黨南市黨部主委潘新傳（右二）陪同完成投票。（記者蔡文居攝）

支持者拿著市議員呂維胤的文宣扇子，排隊請副總統賴清德（中）簽名。（記者蔡文居攝）

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