同婚合法3週年近8千對登記 政院調查：民眾支持度提升23.5％

同婚合法化將於5月24日滿3週年。行政院性平處今表示，截至今年4月30日止，我國已有7906對同性伴侶登記結婚。（資料照）

2022/05/22 09:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕同婚合法化將於5月24日滿3週年。政院近日辦理性平觀念民調，政院性平處今表示，結果顯示，民眾性別平等觀念持續提升，且以對同性戀相關議題的看法同意度分數增加最多，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%，提升23.5個百分點。

行政院性平處今表示，《司法院釋字第748號解釋施行法》將於今年5月24日滿3週年，截至今年4月30日止，我國已有7906對同性伴侶登記結婚。為瞭解民眾對於性別平等觀念發展趨勢，政院於5月4日至6日辦理性別平等觀念電話民意調查，內容包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施同意度。

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調查結果顯示，民眾性別平等觀念持續提升，其中以對同性戀相關議題的看法同意度分數增加最多，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前（2018年調查）的37.4%，提升23.5個百分點。

調查結果也指出，有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，71.8%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」。性平處表示，民眾逐步認同同性伴侶除享有平等成家的權利外，也應有領養及教養小孩相關權利。

性平處並表示，民眾對於跨性別者的瞭解及友善程度方面也有逐步提升，調查顯示，已有 66.9%民眾同意「 跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同 」，較去年調查增加5個百分點進步最多。76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，以及高達89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

在性別刻板印象方面，性平處表示，傳統性別角色定型觀念持續鬆動，有72.9%民眾不同意「男性的責任是賺錢，女性的責任是照顧家人」，有78.7%民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，有92.0%民眾不同意「女性不適合念理工科系」， 其中高達91.2%民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。

另，此次調查新增項目，詢問民眾對於政府推動「國家跟你一起養」政策的看法，結果顯示，有高達84.7%民眾認同「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」的友善生養環境政策。政院說，民調結果顯示政府推動友善生養環境政策已具成效、且獲得多數民眾認同，有助於支持女性工作與生活衡平，並促進男性共同分擔育兒責任。

政院表示，近年積極推動相關政策，去年7月起推動「擴大不孕症補助」、「增加產檢補助次數及項目」與「提高育嬰留職停薪津貼」等措施，經統計去年7月至今年3月止，申請育嬰留停人數較2020年同期增加3成2，男性申請比例增加更高達6成8。

行政院性平處強調，行政院近年推動「消除性別刻板印象、偏見與歧視」等重要性別議題，引導相關部會共同推動性平友善職場，改善職場性別隔離、消弭傳統性別角色觀念及去除刻板印象、促進民眾對多元性別的認識與接受度等，盼使不同性別者在各領域皆能獲得充分保障，營造尊重包容、性別友善的幸福社會。

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