政院通過修正草案／18~20歲同婚 明年起免經法定代理人同意

行政院長蘇貞昌昨主持院會，通過修正「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，未來十八歲至二十歲的同性婚姻無須法定代理人同意。圖為「2019 凱道同婚宴」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2022/05/20 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕配合「民法」下修成年年齡至十八歲，行政院長蘇貞昌昨主持院會，通過修正「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，未來十八歲至二十歲的同性婚姻無須法定代理人同意。

司法院釋字第七四八號解釋施行法在二○一九年五月二十二日公布，並於同年五月二十四日施行，相同性別的兩人，得為經營共同生活目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係，向戶政機關辦理結婚登記。

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行政院院會昨通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法部分條文修正草案」。蘇貞昌在會中表示，此案是配合「民法」下修成年年齡為十八歲，且調整男女結婚年齡均為十八歲，並明定此次修正施行日期自明年一月一日施行，與「民法」修正規定的施行日期一致。

蘇貞昌說，草案送請立法院審議後，請法務部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

法務部次長陳明堂說明，現行法規第三條第一項規定，要滿十八歲才能同婚，十八歲至二十歲要經過法定代理人同意，這次配合「民法」修正下修成年年齡，此次修法後，明年開始，成年年齡降到十八歲，十八到二十歲同婚不用再經過法定代理人同意。

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