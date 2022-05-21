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    首頁　>　政治

    馬稱參加WHA要看兩岸關係 蘇貞昌：中國政治干擾排擠台灣

    行政院長蘇貞昌今前往松山機場外視察篩檢站。（記者田裕華攝）

    行政院長蘇貞昌今前往松山機場外視察篩檢站。（記者田裕華攝）

    2022/05/21 12:21

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣WHA出訪團已經出發，雖然美國、德國、加拿大等國有公開支持台灣參與，不過世界衛生大會WHA仍未邀請台灣，前總統馬英九說，要參與只能靠兩岸關係。行政院長蘇貞昌今前往松山機場外視察篩檢站時接受媒體訪問表示，台灣防疫經驗能對全世界做最好貢獻，卻因為中國政治干擾，不讓台灣參加，未來將持續努力，希望早日參加國際衛生組織。

    蘇貞昌表示，在疫情肆虐全球時，防疫是不分國界，大家都特別感覺到要對付的其實是病毒，台灣防疫經驗能對全世界做最好貢獻，卻因為中國政治干擾，不讓台灣參加，越來越多國家非常清楚表態，希望台灣應該能參加，台灣將持續往這方面努力，希望越來越多國表示支持態度，能讓台灣早日參加國際衛生組織，對國際做出貢獻，也讓台灣被看見。

    另外，美國貿易代表戴琪與我國政務委員鄧振中，在印太經濟架構宣布前會面，是否代表台灣可能納入首輪名單。蘇貞昌表示，台灣經濟成就是透過跟許多國家外貿互利互惠所致，越來多國家希望台灣能加入各個國際經貿組織，台灣也往這個方向努力，希望有機會參與各種彼此互利互惠的國際經貿組織。

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