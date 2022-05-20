蔡英文就職6週年 國民黨批無力解決「4高」

國民黨副秘書長王育敏等人召開「蔡英文慘澹520！無力解決四高壓力 人民很辛苦、青年很痛苦」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/05/20 10:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開記者會，質疑當前台灣面臨「4高」壓力，包括痛苦指數破10年新高，房價高，人民逾9年不吃不喝才能買房，物價高，創9年半新高，以及青年失業率創下去年9月以來新高，人民生活辛苦，但蔡英文總統的應對方案經常是口號喊得漂亮，效果卻令人無感。

國民黨副秘書長王育敏表示，今天是蔡英文就任總統6週年，台灣人給蔡英文機會，但蔡英文卻沒給人民過上好日子，昨天台灣染疫人數已破百萬，死亡數也創新高，現在每個人民都過得很緊張、疲累，大家苦不堪言，但行政院長蘇貞昌昨天還誇口政績，簡直是活在平行時空，不知人間疾苦。

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王育敏指出，人民辛苦與痛苦的來源有4大事項：1、人民痛苦指數來到6.93，為10年來的新高點，如果繼續漲下去，人民痛苦指數會飆破7。2、房價高，所得房價比達到9.46倍，創下新高，民眾要不吃不喝9年，才能買到房子，在台北市，若以8年級生來看，得不吃不喝8年才能籌到買房頭期款。3、物價高，人民連吃一顆雞蛋都變得非常辛苦，主計總處統計CPI指數年增率達3.3%，去年與前年通膨就已飆破2%，今年更飆破3%。4、青年失業率高，年齡20至24歲的年輕人失業率達到12.48%，再創新高，遠高於日、韓、美、澳等先進國家，這些都是蔡英文不敢面對的數字。

王育敏表示，蔡英文當初獲得年輕人的支持當選總統，但執政後幫年輕人解決了什麼問題？如今失業率高，年輕人買不起房子，蔡英文今天應該向年輕人道歉。

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