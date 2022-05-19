為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡英文明就職六週年 府：防疫優先

    明天是總統蔡英文就職六週年，總統府發言人張惇涵表示，今年仍以防疫優先，520前夕，總統將視察新竹市居家照護關懷中心。（資料照）

    明天是總統蔡英文就職六週年，總統府發言人張惇涵表示，今年仍以防疫優先，520前夕，總統將視察新竹市居家照護關懷中心。（資料照）

    2022/05/19 11:58

    〔記者蘇永耀／台北報導〕明天是總統蔡英文就職六週年，總統府發言人張惇涵今天表示，去年此時總統選擇防疫優先，視察國軍相關防疫；今年仍以防疫優先，520前夕，總統將視察新竹市居家照護關懷中心。

    蔡英文總統去年520前往國防部視導國軍疫情指揮中心，當時全國進入三級警戒。面對紛亂的疫情訊息，總統當時說，「最近因為疫情的關係，有很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現」。她並說，「這是認知作戰，也是壓力測試」。現在本土病例數字攀升，外界關注許多錯假訊息也開始在流竄。

    明天就是總統蔡英文就職六週年，被問到520規劃，張惇涵表示，歷年520總統行程，除了2016年與2020年正副總統宣誓就職外，2017和你一起永和寓所童樂會、2018年和沃草合作「總統給問嗎？」線上直播、2019年「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會、2021年視導國軍疫情指揮中心。

    張惇涵說，扣除掉兩次是就職典禮之外，總統在就任後，2017年找了北區兒童之家的比較弱勢的小朋友，去官邸同樂，也有透過直播或記者會的方式向國人報告。因為疫情的影響，像是2020年的總統的就職典禮就縮小規模，在台北賓館舉辦。

    張惇涵表示，去年的這個時候，台灣也是面對到疫情的挑戰，所以，總統選擇防疫優先，當時是視察國軍相關的防疫狀況。今年，總統還是防疫為優先，進行防疫相關的工作，會依此規劃來進行。

    他表示，520的前一天，蔡總統將前往新竹，視察新竹市居家照護關懷中心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南結婚率溜滑梯 戶政所520備好禮鼓勵新人登記
    2022/05/18 22:44

    台南結婚率溜滑梯 戶政所520備好禮鼓勵新人登記
    520結婚登記 高市送「瓶中情一生愛」好禮
    2022/05/16 20:42

    520結婚登記 高市送「瓶中情一生愛」好禮

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    蔡英文：要為生技醫療產業 打造國際級競爭力
    2022/05/02 11:41

    蔡英文：要為生技醫療產業 打造國際級競爭力
    蔡總統：鼓勵更多各行各業創新 強化台灣競爭力
    2022/04/29 14:45

    蔡總統：鼓勵更多各行各業創新 強化台灣競爭力

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    五一勞動節將至 蔡英文：鼓勵企業加薪 分享經濟成果
    2022/04/28 13:26

    五一勞動節將至 蔡英文：鼓勵企業加薪 分享經濟成果
    520新局》海外台灣人齊聲！FAPA等10團體登廣告籲台美建交
    2020/05/21 01:10

    520新局》海外台灣人齊聲！FAPA等10團體登廣告籲台美建交
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播