蔡英文明就職六週年 府：防疫優先

明天是總統蔡英文就職六週年，總統府發言人張惇涵表示，今年仍以防疫優先，520前夕，總統將視察新竹市居家照護關懷中心。（資料照）

2022/05/19 11:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕明天是總統蔡英文就職六週年，總統府發言人張惇涵今天表示，去年此時總統選擇防疫優先，視察國軍相關防疫；今年仍以防疫優先，520前夕，總統將視察新竹市居家照護關懷中心。

蔡英文總統去年520前往國防部視導國軍疫情指揮中心，當時全國進入三級警戒。面對紛亂的疫情訊息，總統當時說，「最近因為疫情的關係，有很多擾亂民心士氣、別有用心的假訊息出現」。她並說，「這是認知作戰，也是壓力測試」。現在本土病例數字攀升，外界關注許多錯假訊息也開始在流竄。

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明天就是總統蔡英文就職六週年，被問到520規劃，張惇涵表示，歷年520總統行程，除了2016年與2020年正副總統宣誓就職外，2017和你一起永和寓所童樂會、2018年和沃草合作「總統給問嗎？」線上直播、2019年「三年有成 台灣進步關鍵字」記者會、2021年視導國軍疫情指揮中心。

張惇涵說，扣除掉兩次是就職典禮之外，總統在就任後，2017年找了北區兒童之家的比較弱勢的小朋友，去官邸同樂，也有透過直播或記者會的方式向國人報告。因為疫情的影響，像是2020年的總統的就職典禮就縮小規模，在台北賓館舉辦。

張惇涵表示，去年的這個時候，台灣也是面對到疫情的挑戰，所以，總統選擇防疫優先，當時是視察國軍相關的防疫狀況。今年，總統還是防疫為優先，進行防疫相關的工作，會依此規劃來進行。

他表示，520的前一天，蔡總統將前往新竹，視察新竹市居家照護關懷中心。

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