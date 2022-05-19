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    伸港鄉代陳聿琦確診 曝脖子「紅點點」真相︰煎魚被油噴到

    彰化伸港鄉代表陳聿琦有「美魔女」稱號，已宣布要參選年底的伸港鄉長選舉。（取自陳聿琦臉書）

    彰化伸港鄉代表陳聿琦有「美魔女」稱號，已宣布要參選年底的伸港鄉長選舉。（取自陳聿琦臉書）

    2022/05/19 19:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕有「美魔女」稱號的彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦透過直播宣布確診，結果因為脖子上的「紅點點」反而成為焦點，被問是不是「種草莓」；陳聿琦捧腹大笑說，這是因為她太少下廚，上星期煎魚被油噴到！

    陳聿琦近來話題十足，不久前才宣布要參選伸港鄉長，希望能成為伸港鄉第一位女鄉長；如今因為覺得不舒服，先在家用快篩陽性，馬上自行開車到醫院進行PCR確診，由於在確診之前曾在鄉代會吃便當，伸港鄉代會職員與全體代表也馬上全面快篩，快篩結果全數為陰性。

    陳聿琦表示，她住在透天厝，所以就自己單獨待在3樓上，兒子負責採買三餐與取藥，就放在樓梯，她再取用，因為覺得確診者很容易會被人排擠，才會想到開直播，希望透過自己的說明，降低群眾對確診者的偏見，也可以鼓勵更多人趕快去打疫苗。

    沒想到，陳聿琦在直播描述自己確診後覺得會頭痛、咳嗽、胸悶、呼吸困難，睡到一半也會覺得一口氣吸不上來而驚醒的確診症狀時，觀看直播民眾卻眼尖發現陳聿琦的脖子有個非常明顯的「紅點點」，直接就問說這個紅點點是被「種草莓」嗎？

    看到民眾的「歪樓」發問，陳聿琦整個人都要「翻白眼」了，但她大笑的說，這是因為她太少下廚，難得煮一次飯，卻在煎虱目魚的時候被油噴到！油噴到地方不只是脖子，還有手臂也有，只是手臂很快就去直接沖水，反而是脖子被油噴的地方，不容易一直沖水，反而好的速度比較慢，根本就不是「種草莓」！

    為了證明「紅點點」不是「種草莓」，陳聿琦特別拍下脖子與手臂被油噴到所留下的疤強調，有人覺得她煎魚被噴的說法很假，但事實就是她很少下廚，才會被油噴到，真是有夠痛。

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    彰化伸港鄉民代表陳聿琦特別拍照脖子與手臂上的紅點點照片，強調這是煎魚被油所噴留下的疤。（陳聿琦提供）

    彰化伸港鄉民代表陳聿琦特別拍照脖子與手臂上的紅點點照片，強調這是煎魚被油所噴留下的疤。（陳聿琦提供）

    彰化伸港鄉民代表陳聿琦特別拍照脖子與手臂上的紅點點照片，強調這是煎魚被油所噴留下的疤。（陳聿琦提供）

    彰化伸港鄉民代表陳聿琦特別拍照脖子與手臂上的紅點點照片，強調這是煎魚被油所噴留下的疤。（陳聿琦提供）

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