歐1504名議員連署 破紀錄強力聲援台灣參與WHA

2022/05/19 09:29

〔記者呂伊萱/台北報導〕跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」(Formosa Club)共同主席領銜、包含歐洲議會在內,計有34國、1504位國會議員於5月18日聯名致函世衛(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),強力聲援台灣出席世衛大會(WHA)及參與WHO的會議、機制及活動。此次歐洲連署國家及議員人數並創下歷年之最,更新增烏克蘭、阿爾巴尼亞、喬治亞及加拿大等4國國會議員。

議員連署信函指出,台灣管控武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情為世界典範,期間也向他國伸出援手;俄烏戰爭在疫情依然嚴峻之下爆發,台灣在3月初立即緊急啟運27噸醫療物資轉運烏克蘭政府,並捐贈超過1500萬美元協助烏國難民。

請繼續往下閱讀...

連署議員強調,病毒無國界,將台灣排除在WHO之外,不僅損害台灣人民的權益,也剝奪國際社會獲得台灣貢獻專業知識及寶貴經驗的機會,因此呼籲WHO秘書長譚德塞邀請台灣以觀察員身分出席5月22日至28日舉行的WHA,並將台灣完全納入WHO的會議、機制及活動,以符合各方利益並履行不遺漏任何人的承諾。

該信函並副知歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)。

這次聯名函計有捷克眾議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)、立陶宛國會議長席美莉緹—尼爾森(Viktorija Čimelytė-Nielsen)、歐洲議會4位副議長、法國參議院副議長與國民議會副議長、比利時、盧森堡、捷克、斯洛伐克、波蘭、立陶宛等多國國會副議長,以及各國國會外委會、衛生委員會主席及副主席等重量級議員參與連署。

除了歐洲議會議員,連署議員來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、科索沃等國的國會議員,今年更新增烏克蘭、阿爾巴尼亞、喬治亞及加拿大等4國國會議員,以及歐洲理事會議員大會(PACE)代表團及對華政策跨國議會聯盟(IPAC)等跨國議會平台的議員。

外交部今天對此表達高度歡迎與誠摯感謝。外交部說,在烏俄戰事未歇、全球疫情延燒之際,歐洲地區及加拿大民選議員以實際行動展現對台灣的高度支持,連署國家及議員人數創下歷年之最,比去年歐洲議會及29國國會共1084位議員連署致函大幅成長,充分顯示支持台灣參與WHO是橫跨全歐洲各國國會及理念相近陣營跨黨派的高度共識。

外交部並再度呼籲WHO幹事長正視國際主流民意的疾呼,秉持專業中立原則邀請台灣出席WHA,讓台灣共同為全球人民的健康及福祉貢獻心力。

Our Co-Chairs and members, among 1,504 parliamentarians from the @Europarl_EN and national parliaments of 32 European countries & Canada, signed this joint letter to @WHO Director-General @DrTedros, strongly advocating #Taiwan's participation at the #WHA & in all #WHO mechanisms. pic.twitter.com/qgqwSrJMt0