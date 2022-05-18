為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    再戰台東縣長？ 劉櫂豪：若獲徵召勇於承擔責任

    民進黨立委劉櫂豪。（資料照）

    民進黨立委劉櫂豪。（資料照）

    2022/05/18 20:14

    〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨前立委賴坤成數月來表態爭取黨內提名參選台東縣長，為了展現破釜沉舟的決心，他預計7月辭掉台灣中小企業聯合輔導基金會董事長現職。而另一外被視為參選熱門人選的民進黨立委劉櫂豪今（18）日也表示：「若選對會評估我是一個最強、最適合代表民進黨的候選人，我會勇於承擔這個責任。」

    劉櫂豪表示，民進黨台東縣長候選人是以徵召方式產生，由總統蔡英文所擔任召集人的選對會評估，選出最強、最適當的候選人；提名一個最強、最適當的候選人，其實也是對台東縣選民一個負責任的態度。

    他說，雖然長期以來，台東縣是被歸屬於民進黨比較艱困的選區，但他從來不會認為是一種艱困，而是認為應該更加努力，讓台東縣的鄉親可以看到更好的民進黨，看見更好的台東。

    劉櫂豪指出，過去1、20年來，他一步一腳印地在台東經營，「若選對會評估我是一個最強、最適合代表民進黨的候選人，我會勇於承擔這個責任」，率領所有志同道合的黨內外好朋友，一起努力打贏年底的選舉，共同打造一個更好的台東，讓台東成為每一個人都可以在這裡實現夢想的好地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    爭台東縣長民進黨提名 賴坤成：7月將辭聯輔董事長
    2022/05/18 10:26

    爭台東縣長民進黨提名 賴坤成：7月將辭聯輔董事長
    首長早餐會》賴坤成：疫情衝擊的中小企業 來找政府貸款
    2022/05/02 07:46

    首長早餐會》賴坤成：疫情衝擊的中小企業 來找政府貸款

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    翻轉台東！ 她籲民進黨徵召賴坤成選縣長
    2022/03/02 11:01

    翻轉台東！ 她籲民進黨徵召賴坤成選縣長
    賴坤成宣布加入台東縣長戰局 爭取民進黨提名
    2022/03/01 16:32

    賴坤成宣布加入台東縣長戰局 爭取民進黨提名

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    下屆台東縣長綠營黨內相爭 賴坤成：捨我其誰 劉櫂豪：勇於承擔
    2022/02/22 12:41

    下屆台東縣長綠營黨內相爭 賴坤成：捨我其誰 劉櫂豪：勇於承擔
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播