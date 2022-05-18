再戰台東縣長？ 劉櫂豪：若獲徵召勇於承擔責任

民進黨立委劉櫂豪。（資料照）

2022/05/18 20:14

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨前立委賴坤成數月來表態爭取黨內提名參選台東縣長，為了展現破釜沉舟的決心，他預計7月辭掉台灣中小企業聯合輔導基金會董事長現職。而另一外被視為參選熱門人選的民進黨立委劉櫂豪今（18）日也表示：「若選對會評估我是一個最強、最適合代表民進黨的候選人，我會勇於承擔這個責任。」

劉櫂豪表示，民進黨台東縣長候選人是以徵召方式產生，由總統蔡英文所擔任召集人的選對會評估，選出最強、最適當的候選人；提名一個最強、最適當的候選人，其實也是對台東縣選民一個負責任的態度。

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他說，雖然長期以來，台東縣是被歸屬於民進黨比較艱困的選區，但他從來不會認為是一種艱困，而是認為應該更加努力，讓台東縣的鄉親可以看到更好的民進黨，看見更好的台東。

劉櫂豪指出，過去1、20年來，他一步一腳印地在台東經營，「若選對會評估我是一個最強、最適合代表民進黨的候選人，我會勇於承擔這個責任」，率領所有志同道合的黨內外好朋友，一起努力打贏年底的選舉，共同打造一個更好的台東，讓台東成為每一個人都可以在這裡實現夢想的好地方。

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