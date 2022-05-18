民進黨確診黨公職拍片同心防疫 南市議員「居隔」 響應

南市議員周麗津響應《同心防疫、一起挺過》系列影片，透過臉書分享確診過程及居隔期間的生活。（周麗津提供）

2022/05/18 19:52

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨近日邀請正在居隔或已解隔的多位立委與議員，拍攝《同心防疫、一起挺過》系列影片，闡述確診後的身體狀況、分享居隔期間的生活經驗，希望讓社會大眾了解相關訊息。因確診正在居家照護隔離中的南市議員周麗津也響應號召，在臉書貼出分享文及影片傳遞正能量，呼籲唯有齊心防疫，才能挺過這波疫情高峰。

周麗津因為先生染疫自己則被匡列，經2次快篩陽、2次PCR篩檢，最後才於後5月14日判定為確診個案，確診當日即接到市府關懷電話及疫調回報簡訊，台南市議會定期會也因多位議員確診或居隔決定延期2週。她則持續透過臉書傳遞正能量。

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周麗津表示，確診後居隔的這幾天紀錄下自己的過程，提供朋友們參考，她強調確診並不可怕，冷靜謹慎面對就好，「如果有需要的話，我們都在。」她提及，快篩2條線時首先「千萬不要慌」，先去做PCR篩檢，聽從醫護人員的指示，等隔天PCR報告出爐，在這等待期間不要和家人接觸，可以先想好要在哪裡自我隔離，協請親友或家人安置好小朋友。

周麗津的確診症狀包括流鼻水，咳嗽，喉嚨痛、有一點肌肉痠痛，「就和平常的感冒症狀很像。大約第3至4天我老公就沒什麼症狀了，但我的情況嚴重一點，咳嗽還有膿痰，夜咳到睡不太好，喉嚨痛也有一點失聲，吃藥之後有改善！」她也分享，吃了清冠一號感覺有比較舒緩，這幾天也有聲音和精神可以再處理服務案件。

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