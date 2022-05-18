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    加州教會槍擊案》長老教會：認同衝突海外延伸 防範統派激起對立

    美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，奮勇抵抗的台裔醫師鄭達志不幸遭槍擊身亡，長老教會今天上午與台教會舉行記者會，為英勇罹難的鄭達志默哀。（記者張嘉明攝）

    美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，奮勇抵抗的台裔醫師鄭達志不幸遭槍擊身亡，長老教會今天上午與台教會舉行記者會，為英勇罹難的鄭達志默哀。（記者張嘉明攝）

    2022/05/18 10:19

    〔記者李欣芳／台北報導〕美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成1死5傷慘劇，奮勇抵抗的台裔醫師鄭達志不幸遭槍擊身亡，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。長老教會今天上午與台教會舉行記者會，一開始為英勇罹難的鄭達志默哀30秒，長老教會發表聲明強烈譴責暴力，直指這次的事件是認同衝突的海外延伸，呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的「仇恨」言論，以有效策略防範。

    長老教會總會總幹事陳信良宣讀長老教會總會議長戴碩欽與他發表的牧函，針對這起槍擊案提出 回應表達最深切的關懷與不捨，強調爾灣台灣基督長老教會是一間愛台灣、心繫台灣宣教的教會。願上帝的聖神親自安慰灣台灣基督長老教會受的兄弟姐妹，醫治受傷的兄姐，陪伴鄭達志醫師的家屬走過前面的道路。

    長老教會表示，我們強烈地譴責暴力，特別是將自己的情緒發洩在手無寸鐵的人身上，濫殺無率者的暴力。此次槍擊事件，據美國警方的調查乃是「政治仇恨」所引起的。我們深信「仇恨」無法促成彼此的理解與尊重，只是強化自我意識，合理化自我的行為，走向偏激，暴力之路。政治，本為眾人之事，本應透過公開討論，在理性與和平中宣傳自己的理念，獲取人民的支持。利用政治仇恨製造對立、甚至暴力可能在短期會達到其想要的效果，但長期而言，將會受到人民的厭惡與唾棄。

    長老教會表示，我們也要藉著此事件呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的「仇恨」言論，並以有效策略防範那些團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事件，對台灣社會造成傷害。

    教會指出，這次的事件可說是認同衝突的海外延伸。這事件告訴我們得認真看待在台灣這塊土地上的「族群」問題。所謂「中國認同」與「台灣認同」的問題從來沒有在台灣社會消失逼，甚至随著台灣社會的民主、自由而複雜。追湖其根源，乃在規範我們的憲法是一個不符合台灣現况的憲法，導致認同的混淆。唯有重新制訂一部符合台灣現況的新憲法，才能讓人民免於認同的混淆。

    教會表示，我們確信疼必能勝過暴力，愛必得看見盼望，因為「在愛裡沒有恐懼」，只會產生追求真神的心不論是犧牲生命，擋下子彈的鄭達志醫師、拿椅子去向兇手的張宣信牧師及合力壓制兇手的兄姐，都是因為愛兄姐而付出他們的行。再次向他們表達敬意，同時也呼籲眾教會繼續為灣教會祈禱，伴他們走前面的路，讓他們愛台灣的心更加堅定，讓公義，和平與喜樂充滿台灣。

    南加州台僑禮拜遭恐攻，台灣教授協會與台灣基督教長老教會18日一同召開記者會，呼籲遏止中國在台打手。（記者張嘉明攝）

    南加州台僑禮拜遭恐攻，台灣教授協會與台灣基督教長老教會18日一同召開記者會，呼籲遏止中國在台打手。（記者張嘉明攝）

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