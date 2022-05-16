報告又惹議！ 立院法制局：戰時動員不宜徵用高鐵

烏俄開戰後，台灣全民防衛意識增強，但立法院法制局議題研析，對於高鐵納入軍事運輸管制，竟認為步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，戰甲車、火砲等無法「上鐵皮 」，認為高鐵無法勝任。（資料照）

2022/05/16 08:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕烏俄開戰後，台灣全民防衛意識增強，但立法院法制局議題研析報告指出，對於高鐵納入軍事運輸管制，竟認為步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，戰甲車、火砲等無法「上鐵皮 」，認為高鐵無法勝任。而法制局月前才因為共軍頻擾西南空域，建議自縮防空識別區遭批，此次報告又惹議。

報告指出，國防部日前預告修正「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」，根據管制辦法，在動員實施階段，由國防部、交通部、內政部等相關機關派員編成聯合運輸指揮部，負責統籌管制運用陸、海、空軍軍事運輸作業、國外物資接轉及協同管制運用，因此台鐵配合軍事運輸納入管制，負責鐵路運輸輸具整備作業；高鐵配合軍事運輸納入管制，負責高速鐵路運輸輸具整備作業。

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但報告認為，高鐵作為軍事運輸的缺點是只能運送兵員與個裝，先前高鐵運兵新聞中，外界發現由於步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，雖然單兵個裝，甚至是步槍、火箭筒、迫砲等等，都可以分拆由高鐵運送，但是戰甲車、火砲等卻必須「上鐵皮 」，而「這是高鐵無法勝任的」 。

報告並強調，由於台澎防衛作戰預警時間短，高鐵運行的高架路軌、供電網及通訊等基礎設施，在戰時遭受敵軍砲火攻擊破壞下，要搶修並恢復運行之難度極高。而且台灣高鐵已是上市公司，在全球化浪潮下，企業面對日愈激烈的競爭環境，經營者為了生存，有其所必須採行的措施，「動員體制不宜過於干涉」；「若因過度介入損及業者經營績效，導致企業倒閉，喪失物力動員供應來源，其結果將得不償失」。

報告建議，高鐵徵用，從法律規範密度觀點，直接涉及人民基本權限制之事項，應符合「法律保留原則」以法律明確定之。主管機關為因應戰時或緊急事變之需，得簽發高鐵徵用命令，宜參酌民防法立法體例，以落實政策法制化。

烏俄開戰後，台灣全民防衛意識增強，但立法院法制局議題研析，對於高鐵納入軍事運輸管制，竟認為步兵的背包體積太大，在通過高鐵車廂門時「卡卡的」，戰甲車、火砲等無法「上鐵皮 」，認為高鐵無法勝任。（圖擷取自立法院網站）

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