「侯家軍」力拚議員初選過關 侯友宜重申防疫優先

新北市長侯友宜被問到是否替子弟兵、國民黨三重蘆洲區市議員參選人吳訓孝加油打氣？侯表示，防疫是他現階段念茲在茲的事，目前沒有其他餘力去思考任何事。（記者賴筱桐攝）

2022/05/15 14:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市議員第4選區（三重、蘆洲區）正進行初選電話民調作業，前高雄市長韓國瑜替該選區的市議員參選人林鼎超錄製拜票電話，新北市長侯友宜今天被問到是否替同選區另一名參選人、新北市政府前市長室秘書吳訓孝加油打氣？侯表示，防疫是他現階段念茲在茲的事，目前沒有其他餘力去思考任何事。

侯友宜今天視察119防疫派遣中心表示，對於子弟兵吳訓孝的選情受訪表示，他現在是新北市長，不會忘了自己最重要的責任，是守護新北市民的健康，全力以赴防疫，確保市民平安，這是他現階段念茲在茲的事，目前沒有其他餘力去思考任何事，希望新北市民和市長一起拚，度過防疫的辛苦期。

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另外，一名竹聯幫前堂主劉振南，曾在2018年掛名侯友宜競選總部顧問團的顧問，並在2010年連勝文槍擊案時，機警奪槍而聲名大噪，傳出竹聯幫將瞄準今年底縣市長與縣市議員大選佈局。

對此，侯友宜表示，他身為市長只有一件事，全心全力守護新北市民的健康，保護市民的安全，把防疫做好，讓新北市能夠平安度過這一次疫情。同時，今年是他這屆任期最後一年，很多的市政建設必須要更努力完成，市府跟新北市民心連心，一起加油、一起拚防疫、一起做市政。

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