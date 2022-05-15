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    國民黨5/25提名蔣萬安 北市黨團證實：當北市「母雞」打贏選戰

    國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選下屆台北市長，台北市議會國民黨團書記長秦慧珠今也予以證實。（圖由台北市議會國民黨團書記長秦慧珠提供）

    國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選下屆台北市長，台北市議會國民黨團書記長秦慧珠今也予以證實。（圖由台北市議會國民黨團書記長秦慧珠提供）

    2022/05/15 13:48

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨將於5月25日提名立委蔣萬安參選下屆台北市長；台北市議會國民黨團書記長秦慧珠今也予以證實，並表示考量黨主席朱立倫將於6月初訪美，因此於5月25日黨中常會上正式提名蔣萬安，作為台北市的「母雞」，然因當前疫情嚴重，後續選戰規劃仍須視疫情發展及民眾觀感審慎評估。

    傳國民黨將在5月25日提名蔣萬安參選台北市長、立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長；對此，蔣萬安今未否認，表示一直以來非常關注台北市的各項發展，原本就與團隊積極在準備、爭取機會，「若是獲得黨的提名，一定全力以赴！」

    秦慧珠今則證實此事，並透露蔣萬安因確診正在居家隔離中，故向黨中央反映盼延後至6月再提名，但因朱立倫將於6月1日訪美，評估提名作業不可再耽擱，因此決定於5月25日正式提名蔣萬安，作為台北市的母雞，帶領國民黨打贏市長、議員選舉。

    而蔣萬安將於5月23日才可解隔參加活動，秦慧珠認為，後續如何與議員參選人聯合造勢、參選新人合作參選等，黨團也正陸續討論中，但當前疫情嚴峻，不宜以選舉優先，後續選戰規劃仍須視疫情發展及民眾觀感審慎評估。

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