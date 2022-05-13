竹客傳9月停駛34路線 立委呼籲正視停駛對地方衝擊

時代力量立委邱顯智（中）今天偕新竹市議員廖子齊（左）、新竹市議員參選人陳鶴文（左）召開「搶救新竹公車別在等，票價落差要解決」記者會。（記者方賓照攝）

2022/05/13 13:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕新竹客運在桃竹苗地區34條路線，本月初傳出於9月12日營運許可到期後可能不續營，苗栗客運也傳出有可能跟進。時代力量立委邱顯智今天偕新竹市議員廖子齊、新竹市議員參選人陳鶴文召開記者會，呼籲正視停駛對地方之衝擊。公路總局新竹區監理所副所長孫榮德回應，將持續與客運業者、新竹縣市政府討論如何併線和優化，也會一併討論票價問題。

邱顯智指出，「行」是民眾基本權利，若停駛34條路線對地方衝擊甚巨，也可能擴大城鄉差距。在與各方討論過後，核心問題在於現行票價設定是否能如實反映業者成本。業者面對疫情衝擊，加上先前一例一休上路後人事成本上漲、竹科與物流業的搶人大戰，都有所影響。

請繼續往下閱讀...

邱顯智提出兩個問題，一是竹客這34條路線是否已達成確定兩年內續營協議？二是公總是否願意重啟分區票價檢討？邱認為，長期而言，要能改善公車問題，公路總局應該邀集新竹地方政府及客運業者，檢討票價落差，擬定合理的分區公車運價，並與地方政府研擬公路客運與市區公車路線合併的可能性。這樣也避免未來路線移撥地方政府或整併後，因對合理票價認知不一，而造成地方政府因需多出經費而無意接手。

公路總局運輸組副組長楊聰賢回應，交通部長王國材下週二將安排與所有業者討論，上述議題都在討論範圍內。面對疫情衝擊，公總也啟動輔導機制，與業者進行協商。針對竹客34條路線，會以個案分別處理，不同路線不同做法都在研議當中。而考量到基本民行，若無替代路線的將協助業者活化與優化，包括DRTS、幸福巴士、公車式小黃都有在考慮。

針對立委呼籲重啟分區票價檢討，楊聰賢表示目前學者都已在研議，雖然結果還沒出來，但不會等太久。他也提到業者反應，山路與平地路段對車輛的損耗有別，價錢卻是放諸四海皆準，對偏遠路線不公平，這也會納入考量。

孫榮德表示，針對竹客34條路線將屆期，將持續跟地方客運業者與新竹縣市政府溝通，如何併線和優化這些路線，票價的問題也會一併討論。

廖子齊強調，長期持續嚴重虧損的生意是不會長久，但民眾也反映現在公車路線不符合實際需求，特別是繞路或起迄點無法轉乘。就算反映，新竹市政府就說業者虧錢沒調度跟調整空間。但是，嚴重虧損又不符合民眾需求的公共運輸，應該根本檢討其運量和路線。

廖子齊建議，公車未必是偏遠地區公共運輸的唯一最佳解，目前公路總局在全國推動的需求反應式公共運輸服務（DRTS），或近來在高雄美濃、台中梨山發展出社區互助式的「個人及社會團體經營市區公車」形式，也許更能符合民眾需求也能減少虧損，應該一併納入評估選項。

陳鶴文說，新竹縣市公車系統效率低落，他以可能停駛的5603（新竹市到寶山新城）為例，業者寧可空車回頭，可能都還比較省成本。除了公路客運比市區公車票價貴降低搭乘意願，部分路段重疊路線多也造成彼此競合。班次無法配合需求、票價高、與市區公車路線重疊等種種因素，讓偏遠路線公車開不下去。他呼籲路網應更有靈活性，此刻也該重思幾十年前規劃的路線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法