家長在醫院工作！學童遭歧視調整坐教室後方上課 監院糾正北市東園國小

監察院。（資料照）

2022/05/12 17:05

〔記者吳書緯／台北報導〕監委王幼玲調查發現，台北市東園國小在去年5月武漢肺炎疫情嚴峻期間，某2年級疑有特教需求的學生，遭該班導師以其家長在醫院工作為由，調整座位至教室後方，調整後也未第一時間通知家長，且被傳到家長會群組，而東園國小事後的澄清稿不但未能說明清楚，更洩漏學生個資，衍生更多紛擾；監院教文委員會今通過糾正東園國小。

據了解，本案是首例因為家長職業而歧視性的安排學生「防疫」措施，而遭到監察院提出糾正的學校。

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調查報告指出，去年5月武漢肺炎疫情嚴峻期間，北市東園國小某2年級學生，告知導師母親在和平醫院工作，醫院有確診病例，導師轉知來巡堂的校長，校長探詢學生又用Line詢問家長會前副會長，然後導師和前家長會副會長一起到保健中心，由校護聯繫1922專線詢問學生家長在醫療單位及在萬華茶室工作者，他們孩子的防疫事宜。

調查報告揭露，隨後該班導師就以防疫為理由，調整學生座位至教室後方，也未於第一時間通知家長，且據班導師證稱及資料證明，學生被調整座位一事傳到LINE家長會群組，家長事後始知，明顯侵犯隱私，且有差別的待遇疑慮；本案被媒體揭露後，蔡姓班導師向監察院及臺北市政府教育局均表示是防疫考量才將學生調整座位，對校方則說明是「班級經營」。

然而，調查報告指出，東園國小為弭平事件，澄清稿不但未說明清楚，竟還提到孩子的特徵，明顯有洩漏個資等相關爭議，更使學生家長無法接受，衍生更多紛擾。

王幼玲指出，東園國小確實針對家長職業來設定學生防疫措施，且未考量個資保護，處置不當，核有缺失，經台北市政府教育局介入調查結果明確指出該生係因防疫考量遭換位置，校方應該加強溝通技巧，適時瞭解學生家長反映的意見，發揮溝通、協調、處理的功能，而非讓問題更形複雜，本案也凸顯東園國小、台北市政府教育局對禁止兒童遭受歧視之規定知能不足。

調查報告另針對東園國小家長會常因意見溝通或因LINE群組方便性致生爭議等情，請台北市政府教育局輔導協助東園國小積極檢討改進，並建立良好溝通管道及信任關係，共同合作促進教育發展及專業成長。

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