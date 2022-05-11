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    何韻詩、陳日君等5人被捕 陸委會譴責「假國安之名行迫害之實」

    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    2022/05/11 23:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港泛民主派此前成立的「612人道支援基金」，5名基金信託人今因遭控「勾結外國勢力」全部被捕，其中包括歌手何韻詩與天主教香港教區榮休樞機主教陳日君。陸委會今天表示，對於一切假國安之名、行迫害人權自由之實的惡行，我們均予以譴責；並呼籲相關方面盡速釋放被捕人士。

    已解散的香港泛民主派所成立的「612人道支援基金」，其5名基金信託人在這兩天陸續被港警逮捕。港媒報導指出，港警昨晚在機場拘捕了信託人之一的許寶強，指他涉嫌違反港區國安法的「勾結外國勢力罪」。許寶強是嶺南大學文化研究系前客席副教授。

    港警今天傍晚再拘捕了基金另外3名信託人，分別是香港榮休樞機主教陳日君、音樂人何韻詩及大律師吳靄儀；3人同時因涉嫌「勾結外國勢力罪」而被扣查。另據獨立媒體報導，仍在服刑的前立法會議員何秀蘭，也因身為該基金信託人，今天在獄中被捕。

    2019年，泛民發起大規模遊行，反對政府修訂逃犯條例；同年6月，示威活動演變成為「反送中」運動，期間示威者不斷與警方爆發衝突，多人因此被捕。泛民主派政黨及團體因此成立「612人道支援基金」，籌款協助「反送中」示威者聘請律師及打官司。但這個基金遭港府指為「黑暴基金」。

    該基金去年8月18日宣布即起停止接收新支援個案，而且不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，秘書處也已於同年10月31日解散。

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