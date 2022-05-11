民進黨屏縣鄉鎮市長人選提名，林文央不服「被保留」

枋寮鄉民代表林文央。（記者陳彥廷攝）

2022/05/11 17:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨屏東縣黨部完成年底地方選舉33鄉鎮市長候選人提名作業，但昨晚（10日）縣黨部執委會審查資格時，因登記參選枋寮鄉長的鄉民代表林文央曾經涉及常業重利罪，遭執委提出資格疑慮，所以決議轉呈黨中央選對會評議，林文央獲悉十分不服氣，直呼「我的權利在哪裡？」

民進黨屏東縣黨部主委許展維今天（11日）表示，昨晚執委會現場，有執委指出枋寮鄉連續4任鄉長均官司纏身，民進黨是執政黨，應考量人民的觀感，審慎評估，提出最強的人選；因為執委會採合議制，在多數附議下，決定保留林文央提名資格，並將會議紀錄轉呈黨中央選對會與廉政委員會，評估後再作決議。

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年底屏東縣地方選舉，民進黨內共有88人報名，包括萬丹鄉及內埔鄉長各有2人登記，經初選後分別由李麗卿、鍾慶鎮勝出，因林文央保留資格，共提名85人。

曾任3屆枋寮鄉民代表的林文央說明，當初借錢對象都是對方有需求，主動向他借款，且最後僅易科罰金，此事距今已經10年，他3次參選都掛民進黨旗，為何前幾次都可以，這次就有問題？他懷疑是近年參與地方環保議題才會被針對，這就是政治，「我的權利在哪裡？」強調年底選戰不會缺席。

許展維也強調，這項意見不是他提出的，而是執委會採合議制決議出來的，不是不提名，也沒有否決，只是保留而已；此外，如果黨員或支持者認為相關提名作業有疑慮，也會將意見轉呈中央黨部，未來也許透過修改規章，針對有意參選的黨員，能更嚴謹審查資格。

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