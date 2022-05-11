綠營台中北屯初選民調出爐 議員曾朝榮遙遙領先

爭取六連霸的曾朝榮，在這次民進黨民調初選以0.4497拿下第一，遙遙領先。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/11 11:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中第8選區（北屯）市議員初選民調昨晚進行，6搶3競爭激烈，民進黨中央黨部今天上午公布民調結果，現任市議員曾朝榮以0.4497拿下第一，遙遙領先，謝明源交棒女兒謝家宜獲0.1942，捲土重來的前市議員蔡雅玲以0.1464拿下第3，新人、和平里長林煜舜拿到0.1379，雙方只差0.0085，回鍋老將王岳彬拿到0.0535，還有新人廖士毅為0.0183，由曾朝榮、謝家宜、蔡雅玲將獲得提名。

台中第8選區應選6席，民進黨決定提名2+1（婦女保障）席，民進黨曾朝榮爭取6連霸，謝明源則交棒女兒謝家宜，民進黨將提名3席，黨內初選呈現六搶三局面，有回鍋老將蔡雅玲、王岳彬，及新人林煜舜、廖士毅，初選爆炸，老將新秀不敢大意，幾乎把初選當正式選舉在跑，跑公園、站路口、掃市場、掃街拜票，找市長、立委助陣，選情激烈。

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昨晚進行民調，今天上午成績出爐，已連任5屆議員且是正國會中部召集人的老將曾朝榮，民調結果得票率是第2名2倍多，展現多年來耕耘基層的成果拿到第一，順利通過初選；謝家宜在父親全力催票、固票，成功承接父親謝明源支持，長期在服務處擔任主任做服務的她，也順利接棒拿到第2過關。

蔡雅玲曾任省轄台中市2屆、直轄台中市2屆市議員，是本屆落選頭，這次捲土重來、積極參選，站街頭、深入大街小巷拜票，選前邀來市長、立委站台，中市議員也來相挺，最後展現地方堅強實力，拿到，獲得初選最後一張門票。

三屆里長林煜舜點子多及曝光度高，去年早早佈局參選並積極競選，選前也相當被看好，最後以極小差距落敗，外界看好未來潛力；前議員王岳彬從政資歷豐富，選前也奮力突圍，無緣獲得提名，議員前助理廖士毅在這次初選則未能出線。

謝家宜接棒現任議員、爸爸謝明源，在民進黨初選獲0.1942。（記者蔡淑媛翻攝）

捲土重來的前市議員蔡雅玲以0.1464拿下第3。（記者蔡淑媛翻攝）

新人、和平里長林煜舜拿到0.1379，與第3名只差0.0085，無緣獲得民進黨提名。（記者蔡淑媛翻攝）

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