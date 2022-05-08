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    傳盼採「楊文科模式」獲提名 呂玉玲否認

    國民黨立委呂玉玲。（資料照）

    國民黨立委呂玉玲。（資料照）

    2022/05/08 13:37

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委呂玉玲角逐國民黨提名參選桃園市長，對於外傳呂盼成2018年「楊文科模式」爭取國民黨提名，呂玉玲今發出新聞稿表示，該說法是不實臆測，未有過任何討論﹔她的目標就是積極衝刺，爭取市民支持。

    呂玉玲說，她的民調有逐漸攀升的趨勢，從民眾黨上月所做的市長民調即可看出，現階段已有桃園市9成黨籍市議員與486位里長連署支持，地方鄉親、宗親會、婦女會也紛紛表態力挺，她就是持續衝刺，勇往直前，來爭取最大市民的支持，希望相關臆測能夠停止。

    呂玉玲指出，「呂玉玲盼成2018楊文科模式」說法純屬臆測，她與團隊從來沒有說過，更沒有討論，也並未授權任何人對外發表意見。從宣布參選市長之後，她的目標就是積極衝刺，爭取市民支持。這個說法是不實臆測，也漠視了她與團隊這段時間的努力，因此她特別澄清，以正視聽。

    呂玉玲表示，從她被點名參選桃園市長之後，外界就一直質疑她民調不高，然而根據上月民眾黨市長初選民調，她的民調有近20%，相較於更之前的民調，已經有穩定的成長，這都顯示她的民調呈現衝刺上升的跡象；而且有將近5成市民沒有表態，這都是她要爭取支持的。相信隨著她與團隊持續的衝刺，她的民調還會再上升，「民調不高」的說法就會不攻自破。

    呂玉玲提到，她是一個桃園媽媽，會帶著桃園鄉親的支持與鼓勵，勇往直前，持續衝刺，就是要拿下年底桃園市長選戰的勝利，達到「家給人足」，打造一個美好的桃園市，她會持續努力，她有信心一定可以達到。

    2018年新竹縣長選舉，時任副縣長的楊文科，經國民黨中央提名協調小組決議提名，提報中央提名審核委員會審議，再送中常會通過提名。

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